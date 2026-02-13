Блины на воде: пошаговые рецепты тонких блинчиков и пышных на дрожжах

- Классические блины на воде с яйцами
- Тонкие блины на минеральной воде с дырочками
- Постные блины на воде без яиц (веганские)
- Дрожжевые блины на воде: пышные и сытные
- Заварные блины на воде с кипятком
- Эксперименты со вкусом: шоколадные блины
- Начинки для блинов на воде: во что завернуть постные блинчики
- Блины на воде: 5 случаев, когда это идеальный выбор
Классические блины на воде с яйцами
- 2 стакана воды комнатной температуры;
- 2-3 яйца (СО или С1);
- 300 г муки (примерно 2 стакана);
- 1 ст. л. сахара;
- 0,5 ч. л. соли;
- 0,5 ч. л. соды;
- 4 ст. л. растительного масла.
- Взбейте яйца с сахаром и солью до однородности и появления легкой пены. Влейте половину воды и добавьте соду. Сода компенсирует отсутствие молочной кислоты и сделает блины рыхлее.
- Постепенно введите в яичную смесь просеянную муку, тщательно перемешивая. Когда масса станет однородной, влейте оставшуюся воду и добавьте подсолнечное масло. Консистенция должна быть как жидкая сметана, возможно, чуть жиже — тесто на воде склонно густеть при отстаивании. Оставьте его отдохнуть на 20-30 минут.
- Выпекайте блинчики на разогретой на среднем огне сковороде с добавлением масла по 40-50 секунд с каждой стороны. Помните, блины на воде быстро засыхают, поэтому не стоит жарить их на сильном огне.
Тонкие блины на минеральной воде с дырочками
- 500 мл газированной минеральной воды;
- 2 яйца;
- 1,5 стакана муки;
- 1 ст. л. сахара;
- щепотка соли;
- 2 ст. л. растительного масла.
- Взбейте яйца с сахаром и солью, влейте минеральную воду и перемешайте.
- Всыпьте просеянную муку и тщательно перемешайте.
- Добавьте растительное масло. Тесто получится жидким и пузырящимся. Сразу приступайте к жарке — газ быстро выветривается, и если дать тесту постоять, эффект дырочек уменьшится.
- Жарьте на среднем огне, выливая тесто очень тонким слоем. Чем тоньше распределите тесто, тем ажурнее получится блин.
Постные блины на воде без яиц (веганские)
- 500 мл теплой воды;
- 250 г муки (примерно 2 стакана);
- 2 ст. л. крахмала;
- 1 ст. л. сахара;
- 0,5 ч. л. соли;
- 1 ч. л. соды;
- 5 ст. л. растительного масла.
- Смешайте просеянную муку с крахмалом, сахаром, солью и содой. Влейте теплую воду — она лучше замешивается без яиц, чем холодная. Тщательно взбейте венчиком, чтобы не осталось комочков.
- Добавьте растительное масло, тщательно перемешайте. Дайте тесту отдохнуть около 30 минут — без яиц тесто должно хорошо настояться, чтобы блины при жарке не рвались.
- Жарьте на среднем огне, смазывая сковороду перед каждым блином. Переворачивайте осторожно — постные блинчики более хрупкие. Каждый готовый блин обязательно смазывайте растительным маслом.
Дрожжевые блины на воде: пышные и сытные
- 500 мл теплой воды;
- пакетик сухих дрожжей (11 г) или 25 г свежих;
- 1 яйцо;
- 2 ст. л. сахара;
- 1 ч. л. соли;
- 3 ст. л. растительного масла.
- Растворите в половине теплой воды дрожжи и 1 столовую ложку сахара. Оставьте на 10-15 минут, пока не появится пенная шапка.
- Взбейте яйца с оставшимся сахаром и солью. Смешайте с дрожжевой опарой, добавьте остальную теплую воду и растительное масло.
- Постепенно введите просеянную муку. Консистенция теста должны напоминать густую сметану — гуще, чем для тонких блинов. Накройте миску полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа. Тесто должно увеличиться в объеме примерно вдвое.
- Когда тесто подойдет, осторожно перемешайте его сверху вниз и приступайте к жарке блинов. Жарьте на сковороде, выкладывая тесто половником без распределения. Получатся круглые пышные блины толщиной около 1 см. Переворачивайте, когда на поверхности появятся и лопнут пузырьки.
Заварные блины на воде с кипятком
- 1 стакан (200 мл) кипятка;
- 1 стакан муки;
- 1 стакан воды комнатной температуры;
- 2 яйца;
- 1 ст. л. сахара;
- 0,5 ч. л. соли;
- 0,5 ч. л. соды;
- 3 ст. л. растительного масла.
- Взбейте яйца с сахаром и солью, влейте воду комнатной температуры, добавьте просеянную муку и соду. Вымесите до однородности — тесто должно получиться густым.
- Тонкой струйкой влейте стакан крутого кипятка, постоянно и активно помешивая венчиком. Горячая вода заварит тесто, что делает его эластичным. Добавьте растительное масло и перемешайте.
- Можно сразу приступать к жарке — заварные блины не требуют длительного отдыха. Жарьте на заранее разогретой сковороде на среднем огне по 40 секунд с каждой стороны.
Эксперименты со вкусом: шоколадные блины
- 500 мл воды;
- 2 яйца (или без яиц для постного варианта);
- 1,5 стакана муки;
- 3 ст. л. какао-порошка;
- 2 ст. л. сахара;
- щепотка соли;
- 0,5 ч. л. соды;
- 4 ст. л. растительного масла.
- Просейте муку вместе с какао-порошком для равномерного шоколадного цвета теста. Взбейте яйца с сахаром и солью. Если готовите без яиц, смешайте сухие ингредиенты и добавьте 1 ст. л. крахмала.
- В яичную смесь влейте воду, добавьте соду, мучную смесь с какао. Вымесите до однородности и влейте растительное масло. Дайте тесту постоять 15-20 минут.
- Жарьте шоколадные блинчики привычным способом: на разогретой сковороде, огонь средний.
Начинки для блинов на воде: во что завернуть постные блинчики
- грибы с луком, тушеная капуста, картофельное пюре, овощное рагу — выбор для тех, кто соблюдает пост или просто хочет облегчить рацион;
- творог с зеленью, сыр с зеленью, сметана с сахаром — добавят белка и кальция;
- фарш с луком, курица с грибами, печень, куриная грудка с овощами — для полноценного обеда, который не навредит фигуре.
№
Начинка
Тип
Калорийность
ПОСТНЫЕ / ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ (ПП)
1
Грибы + лук — мелко нарезать и обжарить до готовности
Постная
150 ккал
2
Тушеная капуста — нашинкованную капусту потушить с томатной пастой
Постная
120 ккал
3
Картофельное пюре + лук
Постная
180 ккал
4
Кабачковая икра
Постная
90 ккал
5
Яблоки с корицей — одно яблоко нарезать на небольшие кусочки и потушить в сотейнике с 1-2 ст. л. сахара, 1 ст. л. воды и щепоткой корицы
Постная
140 ккал
6
Банан + мед
Постная
200 ккал
7
Овощное рагу
Постная
110 ккал
8
Шпинат + чеснок — обжарить шпинат на сковороде с добавлением чеснока
Постная
80 ккал
9
Фасоль в томате
Постная
160 ккал
10
Авокадо + помидоры — авокадо размять вилкой и добавить к нему мелко нарезанные помидоры
Постная/ПП
140 ккал
МОЛОЧНЫЕ
11
Творог + зелень — размять творог вилкой, добавить мелко рубленную зелень, посолить
ПП
190 ккал
12
Сметана + сахар
Классика
280 ккал
13
Творог + изюм
Классика
220 ккал
14
Сыр + зелень — смешать натертый сыр с рубленной зеленью
Сытная
300 ккал
15
Творожный крем — смешать творог, сахарную пудру и сметану
Десертная
270 ккал
МЯСНЫЕ
16
Фарш + лук
Мясная
310 ккал
17
Курица + грибы
Сытная
250 ккал
18
Печень + лук
Традиционная
280 ккал
19
Куриная грудка + овощи — грудку можно отдельно отварить или потушить вместе с овощами
ПП
200 ккал
20
Индейка + брокколи
ПП
180 ккал
- Используйте воду комнатной температуры — 20-25°C. Холодная дает комки и плохо смешивается с мукой. Для дрожжевых блинов воду подогревают до 35-40°C, для заварных используют кипяток.
- Добавляйте больше масла в тесто — 4-5 столовых ложек на 500 мл воды. Оно заменит молочный жир и блины не будут прилипать во время жарки.
- Обязательно просеивайте муку. Так она насытится кислородом и блинчики получатся мягкими и воздушными.
- Добавьте соду или разрыхлитель — на воде блины получаются плотнее, чем на молоке или кефире, и нуждаются в дополнительной рыхлости.
- Чтобы блины не рвались, дайте тесту отдохнуть 20-30 минут (исключение — рецепты с газированной водой).
- Заменить яйца в постных блинах можно 2-3 ст. л. картофельного крахмала. Он даст нужную эластичность тесту и блинам.
- Еще один вариант замены яиц — банан (один банан = одному яйцу). Разомните его вилкой и добавьте в тесто.
- Для постных блинчиков используйте только теплую воду (30-35°C). С ней тесто замешивается легче.
- Чтобы блинчики были ажурными, заварите тесто, добавив кипятка. Горячая вода усилит реакцию с содой.
- Простой способ добиться пузырьков без соды — минеральная газированная вода. Добавляйте холодную минералку в последнюю очередь и сразу жарьте.
- Тесто для блинов на воде получается жидким. После настаивания оно может загустеть. Если это произошло, добавьте воды.
- Пробуйте первый блин на вкус. Если нужно добавьте сахара, соли, воды или муки.
- Смазывайте сковороду перед каждым блином — без молочного жира блины на воде прилипают сильнее, чем обычные.
- Жарьте блины на воде на среднем огне. На сильном огне они быстро высохнут и станут жесткими. Жарьте около 40 секунд с первой стороны, 20-30 секунд со второй.
- Переворачивайте аккуратно — блинчики на воде менее эластичные, чем на молоке, и требуют бережного обращения.
- Каждый готовый блин смазывайте сливочным или растительным маслом, укладывая стопкой. Чтобы они не высохли, накрывайте крышкой или полотенцем.
- Чтобы остывшие блины не засохли, храните их в пакете.
- Разогревайте на сухой сковороде по 10-15 секунд с каждой стороны, а не в микроволновке. Микроволновка делает их жесткими и резиновыми.