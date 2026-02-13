Блины на воде: пошаговые рецепты тонких блинчиков и пышных на дрожжах

МОСКВА — РИА Новости. Бытует мнение, что блины без молока или кефира получаются невкусными, сухими и жесткими. Это миф — на воде выходят самые тонкие и нежные блинчики, которые прекрасно подходят для фарширования любыми начинками. Также это находка для постящихся, людей с непереносимостью лактозы и тех, кто просто забыл купить молоко. Как приготовить блины на воде так, чтобы они не рвались, какие секреты помогут добиться ажурных дырочек, лучшие рецепты от классических до постных — в материале РИА Новости.

Традиционно на Масленицу, которая в 2026 году пройдет с 16 по 22 февраля, на столе должны быть блины каждый день. Блинчики на воде — хороший вариант разнообразить меню, особенно если вы уже наелись молочных блинов. Также это способ начать подготовку к Великому посту, который начинается сразу после Масленицы (Сырной седмицы).

Классические блины на воде с яйцами

Базовый рецепт для тех случаев, когда молоко закончилось, а блинов очень хочется. Несмотря на отсутствие молочной основы, блинчики получаются тонкими, эластичными и вкусными. Также они подходят для любой начинки.

Ингредиенты:

2 стакана воды комнатной температуры;

2-3 яйца (СО или С1);

300 г муки (примерно 2 стакана);

1 ст. л. сахара;

0,5 ч. л. соли;

0,5 ч. л. соды;

4 ст. л. растительного масла.

Важно! В тесто на воде нужно добавлять больше масла, чем в обычное — 4-5 столовых ложек. Это заменит молочный жир и не даст блинам прилипать к сковороде.

Пошаговое приготовление:

Взбейте яйца с сахаром и солью до однородности и появления легкой пены. Влейте половину воды и добавьте соду. Сода компенсирует отсутствие молочной кислоты и сделает блины рыхлее. Постепенно введите в яичную смесь просеянную муку, тщательно перемешивая. Когда масса станет однородной, влейте оставшуюся воду и добавьте подсолнечное масло. Консистенция должна быть как жидкая сметана, возможно, чуть жиже — тесто на воде склонно густеть при отстаивании. Оставьте его отдохнуть на 20-30 минут. Выпекайте блинчики на разогретой на среднем огне сковороде с добавлением масла по 40-50 секунд с каждой стороны. Помните, блины на воде быстро засыхают, поэтому не стоит жарить их на сильном огне.

Каждый готовый блин смазывайте сливочным маслом и складывайте стопкой. Это критически важно для блинов на воде — без смазывания они слипнутся и быстро высохнут.

Тонкие блины на минеральной воде с дырочками

Добиться того самого ажурного узора без использования молока и соды поможет газированная минеральная вода. Углекислый газ образует пузырьки в тесте, и блины получаются с красивыми кружевными краями и легкой хрустящей текстурой.

© iStock.com / vm2002 Блины с дырочками © iStock.com / vm2002 Блины с дырочками

Ингредиенты:

500 мл газированной минеральной воды;

2 яйца;

1,5 стакана муки;

1 ст. л. сахара;

щепотка соли;

2 ст. л. растительного масла.

Как готовить:

Взбейте яйца с сахаром и солью, влейте минеральную воду и перемешайте. Всыпьте просеянную муку и тщательно перемешайте. Добавьте растительное масло. Тесто получится жидким и пузырящимся. Сразу приступайте к жарке — газ быстро выветривается, и если дать тесту постоять, эффект дырочек уменьшится. Жарьте на среднем огне, выливая тесто очень тонким слоем. Чем тоньше распределите тесто, тем ажурнее получится блин.

Минеральная вода дает не только дырочки, но и приятную легкую текстуру — такие блины буквально тают во рту.

Постные блины на воде без яиц (веганские)

Рецепт актуален для Великого поста, а также для веганов и тех, кто соблюдает ПП-рацион. Без яиц и молока блины получаются легкими и менее калорийными.

Ингредиенты:

500 мл теплой воды;

250 г муки (примерно 2 стакана);

2 ст. л. крахмала;

1 ст. л. сахара;

0,5 ч. л. соли;

1 ч. л. соды;

5 ст. л. растительного масла.

Крахмал в этом рецепте заменяет яйца — он связывает тесто и придает блинам эластичность. Если хотите сделать блины еще мягче, добавьте пюре спелого банана в тесто — оно также заменит яйца, даст мягкость и легкую сладость.

Приготовление:

Смешайте просеянную муку с крахмалом, сахаром, солью и содой. Влейте теплую воду — она лучше замешивается без яиц, чем холодная. Тщательно взбейте венчиком, чтобы не осталось комочков. Добавьте растительное масло, тщательно перемешайте. Дайте тесту отдохнуть около 30 минут — без яиц тесто должно хорошо настояться, чтобы блины при жарке не рвались. Жарьте на среднем огне, смазывая сковороду перед каждым блином. Переворачивайте осторожно — постные блинчики более хрупкие. Каждый готовый блин обязательно смазывайте растительным маслом.

Постные блины прекрасно сочетаются с грибами, тушеной капустой, овощными начинками и даже просто с сахаром или вареньем.

Дрожжевые блины на воде: пышные и сытные

Этот рецепт — для любителей пышных, мягких и сытных блинов.

© iStock.com / NataliPopova Блины © iStock.com / NataliPopova Блины

Ингредиенты:

500 мл теплой воды;

пакетик сухих дрожжей (11 г) или 25 г свежих;

1 яйцо;

2 ст. л. сахара;

1 ч. л. соли;

3 ст. л. растительного масла.

Можно не добавлять яйцо в тесто, на вкус и структуру блина это не повлияет. Вода обязательно должна быть теплой, чтобы дрожжи активизировались. Проверить правильную температуру просто: опустите палец — должно быть приятно тепло.

Как готовить:

Растворите в половине теплой воды дрожжи и 1 столовую ложку сахара. Оставьте на 10-15 минут, пока не появится пенная шапка. Взбейте яйца с оставшимся сахаром и солью. Смешайте с дрожжевой опарой, добавьте остальную теплую воду и растительное масло. Постепенно введите просеянную муку. Консистенция теста должны напоминать густую сметану — гуще, чем для тонких блинов. Накройте миску полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа. Тесто должно увеличиться в объеме примерно вдвое. Когда тесто подойдет, осторожно перемешайте его сверху вниз и приступайте к жарке блинов. Жарьте на сковороде, выкладывая тесто половником без распределения. Получатся круглые пышные блины толщиной около 1 см. Переворачивайте, когда на поверхности появятся и лопнут пузырьки.

Дрожжевые блины отлично сочетаются с любыми начинками и вкусны как самостоятельное блюдо.

Заварные блины на воде с кипятком

Еще один способ испечь эластичные блины с дырочками — заварить тесто кипятком. Чтобы не заморачиваться с подсчетом граммовки ингредиентов, попробуйте технологию "три стакана".

Ингредиенты:

1 стакан (200 мл) кипятка;

1 стакан муки;

1 стакан воды комнатной температуры;

2 яйца;

1 ст. л. сахара;

0,5 ч. л. соли;

0,5 ч. л. соды;

3 ст. л. растительного масла.

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром и солью, влейте воду комнатной температуры, добавьте просеянную муку и соду. Вымесите до однородности — тесто должно получиться густым. Тонкой струйкой влейте стакан крутого кипятка, постоянно и активно помешивая венчиком. Горячая вода заварит тесто, что делает его эластичным. Добавьте растительное масло и перемешайте. Можно сразу приступать к жарке — заварные блины не требуют длительного отдыха. Жарьте на заранее разогретой сковороде на среднем огне по 40 секунд с каждой стороны.

Заварные блинчики на воде получаются прочными, не рвутся и отлично подходят для фарширования любыми начинками.

Эксперименты со вкусом: шоколадные блины

Добавьте разнообразия в постное меню или просто порадуйте домашних вкусным завтраком, приготовив шоколадные блины, которые часто можно встретить в меню кофеен и кафе.

© Getty Images / PingPongCat Шоколадные блины © Getty Images / PingPongCat Шоколадные блины

Ингредиенты:

500 мл воды;

2 яйца (или без яиц для постного варианта);

1,5 стакана муки;

3 ст. л. какао-порошка;

2 ст. л. сахара;

щепотка соли;

0,5 ч. л. соды;

4 ст. л. растительного масла.

Приготовление:

Просейте муку вместе с какао-порошком для равномерного шоколадного цвета теста. Взбейте яйца с сахаром и солью. Если готовите без яиц, смешайте сухие ингредиенты и добавьте 1 ст. л. крахмала. В яичную смесь влейте воду, добавьте соду, мучную смесь с какао. Вымесите до однородности и влейте растительное масло. Дайте тесту постоять 15-20 минут. Жарьте шоколадные блинчики привычным способом: на разогретой сковороде, огонь средний.

Шоколадные блинчики прекрасно сочетаются с бананами, мороженым, медом, ягодами или просто с сахарной пудрой. Можно добавить в начинку кусочки шоколада или шоколадную пасту.

Совет! Для более насыщенного вкуса растопите плитку горького шоколада и добавьте в тесто вместо части воды. Получится настоящий десерт.

Начинки для блинов на воде: во что завернуть постные блинчики

Блины на воде не имеют выраженного молочного вкуса и не перебивают другие продукты, поэтому они идеально совместимы с любыми начинками. Но особенно они хороши с диетическими, легкими и постными добавками:

грибы с луком, тушеная капуста, картофельное пюре, овощное рагу — выбор для тех, кто соблюдает пост или просто хочет облегчить рацион;

творог с зеленью, сыр с зеленью, сметана с сахаром — добавят белка и кальция;

фарш с луком, курица с грибами, печень, куриная грудка с овощами — для полноценного обеда, который не навредит фигуре.

ТОП-20 начинок для блинов на воде

№ Начинка Тип Калорийность ПОСТНЫЕ / ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ (ПП) 1 Грибы + лук — мелко нарезать и обжарить до готовности Постная 150 ккал 2 Тушеная капуста — нашинкованную капусту потушить с томатной пастой Постная 120 ккал 3 Картофельное пюре + лук Постная 180 ккал 4 Кабачковая икра Постная 90 ккал 5 Яблоки с корицей — одно яблоко нарезать на небольшие кусочки и потушить в сотейнике с 1-2 ст. л. сахара, 1 ст. л. воды и щепоткой корицы Постная 140 ккал 6 Банан + мед Постная 200 ккал 7 Овощное рагу Постная 110 ккал 8 Шпинат + чеснок — обжарить шпинат на сковороде с добавлением чеснока Постная 80 ккал 9 Фасоль в томате Постная 160 ккал 10 Авокадо + помидоры — авокадо размять вилкой и добавить к нему мелко нарезанные помидоры Постная/ПП 140 ккал МОЛОЧНЫЕ 11 Творог + зелень — размять творог вилкой, добавить мелко рубленную зелень, посолить ПП 190 ккал 12 Сметана + сахар Классика 280 ккал 13 Творог + изюм Классика 220 ккал 14 Сыр + зелень — смешать натертый сыр с рубленной зеленью Сытная 300 ккал 15 Творожный крем — смешать творог, сахарную пудру и сметану Десертная 270 ккал МЯСНЫЕ 16 Фарш + лук Мясная 310 ккал 17 Курица + грибы Сытная 250 ккал 18 Печень + лук Традиционная 280 ккал 19 Куриная грудка + овощи — грудку можно отдельно отварить или потушить вместе с овощами ПП 200 ккал 20 Индейка + брокколи ПП 180 ккал

Секреты идеальных блинов на воде: 18 лайфхаков

Блины на воде достаточно капризны в приготовлении — без молочного жира и кислоты они могут получаться сухими, рваться и прилипать к сковороде. Советы, которые помогут избежать ошибок и испечь вкусные блинчики без молока:

Используйте воду комнатной температуры — 20-25°C. Холодная дает комки и плохо смешивается с мукой. Для дрожжевых блинов воду подогревают до 35-40°C, для заварных используют кипяток. Добавляйте больше масла в тесто — 4-5 столовых ложек на 500 мл воды. Оно заменит молочный жир и блины не будут прилипать во время жарки. Обязательно просеивайте муку. Так она насытится кислородом и блинчики получатся мягкими и воздушными. Добавьте соду или разрыхлитель — на воде блины получаются плотнее, чем на молоке или кефире, и нуждаются в дополнительной рыхлости. Чтобы блины не рвались, дайте тесту отдохнуть 20-30 минут (исключение — рецепты с газированной водой). Заменить яйца в постных блинах можно 2-3 ст. л. картофельного крахмала. Он даст нужную эластичность тесту и блинам. Еще один вариант замены яиц — банан (один банан = одному яйцу). Разомните его вилкой и добавьте в тесто. Для постных блинчиков используйте только теплую воду (30-35°C). С ней тесто замешивается легче. Чтобы блинчики были ажурными, заварите тесто, добавив кипятка. Горячая вода усилит реакцию с содой. Простой способ добиться пузырьков без соды — минеральная газированная вода. Добавляйте холодную минералку в последнюю очередь и сразу жарьте. Тесто для блинов на воде получается жидким. После настаивания оно может загустеть. Если это произошло, добавьте воды. Пробуйте первый блин на вкус. Если нужно добавьте сахара, соли, воды или муки. Смазывайте сковороду перед каждым блином — без молочного жира блины на воде прилипают сильнее, чем обычные. Жарьте блины на воде на среднем огне. На сильном огне они быстро высохнут и станут жесткими. Жарьте около 40 секунд с первой стороны, 20-30 секунд со второй. Переворачивайте аккуратно — блинчики на воде менее эластичные, чем на молоке, и требуют бережного обращения. Каждый готовый блин смазывайте сливочным или растительным маслом, укладывая стопкой. Чтобы они не высохли, накрывайте крышкой или полотенцем. Чтобы остывшие блины не засохли, храните их в пакете. Разогревайте на сухой сковороде по 10-15 секунд с каждой стороны, а не в микроволновке. Микроволновка делает их жесткими и резиновыми.

Готовые блины можно заморозить, свернув каждый в конвертик. Срок хранения — 1 месяц.

Блины на воде: 5 случаев, когда это идеальный выбор

Блинчики на воде — не просто альтернативный вариант классического рецепта. Их можно назвать универсальными, так как они подходят под любое меню и выручают в разных случаях. Например, в Великий пост, Рождественский пост, а также постные среды и пятницы блины на воде становятся основным рецептом. Без молока, без яиц, с постными начинками — они полностью соответствует требованиям церковного устава.

Также они идеальны для ПП-рациона и диеты. Калорийность блинов на воде — 144 ккал на 100 г против 200 ккал на 100 г у блинов на молоке. В них больше углеводов, но меньше жира.