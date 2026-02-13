https://ria.ru/20260213/bliny-2074071685.html
Россияне назвали любимую начинку для блинов
Россияне назвали любимую начинку для блинов - РИА Новости, 13.02.2026
Россияне назвали любимую начинку для блинов
Почти треть россиян предпочитают блины со сметаной, еще 20% едят блины со сгущенкой, а третьей по популярности начинкой стала икра, говорится в исследовании... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T06:33:00+03:00
2026-02-13T06:33:00+03:00
2026-02-13T06:33:00+03:00
общество
Новости
ru-RU
общество
Россияне назвали любимую начинку для блинов
РИА Новости: почти треть россиян предпочитает блины со сметаной
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Почти треть россиян предпочитают блины со сметаной, еще 20% едят блины со сгущенкой, а третьей по популярности начинкой стала икра, говорится в исследовании Россельхозбанка, которое есть у РИА Новости.
"Самой популярной начинкой для блинов остается сметана – ее выбрали 31% участников опроса. На втором месте - сгущенное молоко (20%). Далее следуют икра (13%), мясо (8%), варенье и джемы (7%). По 6% респондентов предпочитают блины с рыбой или без начинки. Менее востребованными остаются творог (5%) и мед (4%)", - отмечается в исследовании, в котором приняли участие более 2 тысяч россиян.
Что касается формата блинов, то большинство россиян предпочитают тонкие классические блины. Для 19% вкус важнее формы, а 6% выбирают пышные и сытные блины. Мини-блины и блин-роллы остаются нишевыми форматами.
Помимо этого, для 42% россиян важнее сохранить традиционный вкус, чем снижать калорийность блюд. Еще треть не задумываются о калориях в праздничные дни. При этом 17% стараются готовить более легкие варианты блинов, а 8% иногда заменяют часть ингредиентов.