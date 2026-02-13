Рейтинг@Mail.ru
Беженка рассказала о семьях, потерявших связь с детьми из-за действий Киева - РИА Новости, 13.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:19 13.02.2026
Беженка рассказала о семьях, потерявших связь с детьми из-за действий Киева
Беженка рассказала о семьях, потерявших связь с детьми из-за действий Киева
Беженка рассказала о семьях, потерявших связь с детьми из-за действий Киева

РИА Новости: ряд семей из Северска не могут найти эвакуированных Киевом детей

ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Ряд семей из города Северск в Донбассе, чьих детей во время боевых действий власти Украины вывезли из населенного пункта, потеряли с ними связь и не знают, где они находятся, рассказала РИА Новости беженка из Северска Наталья.
Ранее Наталья рассказала РИА Новости, как после отказа от эвакуации из Северска на Украину 1,5 года прятала свою дочь от украинских служб, которые хотели забрать у нее ребенка за отказ от эвакуации.
Украинский полицейский во время эвакуации - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Беженка рассказала, сколько на Украине платят за эвакуацию детей
Вчера, 09:11
"Кого-то с бабушкой с дедушкой вывозили, а у тех, кто скрывал детей, когда находили – забирали и вывозили в неизвестном направлении. До сих пор они не могут найти своих детей. Что с ними, где они - неизвестно", - рассказала Наталья.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщал, что люди, называющие себя организацией "Белые ангелы" (по иным сведениям, подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины), принудительно вывозят семьи с детьми на Украину, а если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 11 декабря в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что город Северск освобожден.
Эвакуация на Украине - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Украинская НПО вымогает у жителей деньги за эвакуацию, рассказал Ганчев
19 января, 12:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСеверскУкраинаРоссияДенис ПушилинВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
