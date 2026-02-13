Рейтинг@Mail.ru
Над Россией уничтожили 13 украинских беспилотников
Специальная военная операция на Украине
 
23:17 13.02.2026 (обновлено: 23:23 13.02.2026)
Над Россией уничтожили 13 украинских беспилотников
Над Россией уничтожили 13 украинских беспилотников
Силы ПВО с 20.00 мск до 23.00 мск перехватили и уничтожили 13 украинских БПЛА над российскими регионами и Черным морем, сообщило Минобороны России в пятницу. РИА Новости, 13.02.2026
Над Россией уничтожили 13 украинских беспилотников

МО: силы ПВО за 3 часа сбили над регионами России и Черным морем 13 дронов ВСУ

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Силы ПВО с 20.00 мск до 23.00 мск перехватили и уничтожили 13 украинских БПЛА над российскими регионами и Черным морем, сообщило Минобороны России в пятницу.
"Тринадцатого февраля с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть - над территорией Брянской области, по три БПЛА - над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря и один - над территорией Курской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
