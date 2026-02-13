https://ria.ru/20260213/bespilotniki-2074311358.html
Над Россией уничтожили 13 украинских беспилотников
Силы ПВО с 20.00 мск до 23.00 мск перехватили и уничтожили 13 украинских БПЛА над российскими регионами и Черным морем, сообщило Минобороны России в пятницу. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T23:17:00+03:00
2026-02-13T23:17:00+03:00
2026-02-13T23:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
безопасность
черное море
брянская область
