Над российскими регионами уничтожили 14 украинских беспилотников

«

"Тринадцатого февраля с 08.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь – над территорией Республики Крым, четыре – над территорией Курской области и три – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.