ПВО ночью сбила 58 украинских беспилотников

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 58 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами, сообщили в Минобороны.

"С 23:00 12 февраля до 7:00 13 февраля по московскому времени средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.