https://ria.ru/20260213/bespilotniki-2074073505.html
ПВО ночью сбила 58 украинских беспилотников
ПВО ночью сбила 58 украинских беспилотников - РИА Новости, 13.02.2026
ПВО ночью сбила 58 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 58 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T07:17:00+03:00
2026-02-13T07:17:00+03:00
2026-02-13T09:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
волгоградская область
ростовская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика крым
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238648_0:203:2921:1846_1920x0_80_0_0_4344ea591f88c74950ca02c347c837dd.jpg
https://ria.ru/20260212/svo-2073701513.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волгоградская область
ростовская область
курская область
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238648_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_947ee170e8b5dc4d8a7260b30d14a897.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, волгоградская область, ростовская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Волгоградская область, Ростовская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Республика Крым, Вооруженные силы Украины
ПВО ночью сбила 58 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 58 дронов ВСУ над регионами РФ