В Белгороде после обстрела ВСУ повреждены 29 квартир
В Белгороде после обстрела ВСУ повреждены 29 квартир
Повреждения 29 квартир в пяти многоквартирных домах зафиксированы в Белгороде после обстрела, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.02.2026
белгород
В Белгороде после обстрела ВСУ повреждены 29 квартир
