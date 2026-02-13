Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде после обстрела ВСУ повреждены 29 квартир - РИА Новости, 13.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:07 13.02.2026
В Белгороде после обстрела ВСУ повреждены 29 квартир
В Белгороде после обстрела ВСУ повреждены 29 квартир - РИА Новости, 13.02.2026
В Белгороде после обстрела ВСУ повреждены 29 квартир
Повреждения 29 квартир в пяти многоквартирных домах зафиксированы в Белгороде после обстрела, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.02.2026
происшествия, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгороде после обстрела ВСУ повреждены 29 квартир

Гладков сообщил о повреждении 29 квартир в пяти домах Белгорода после удара ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно дома
Вид на соседний дом через разбитое окно дома - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Вид на соседний дом через разбитое окно дома. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Повреждения 29 квартир в пяти многоквартирных домах зафиксированы в Белгороде после обстрела, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Ранее губернатор сообщал, что ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду.
"На данный момент зафиксированы повреждения 29 квартир в пяти многоквартирных домах", - написал Гладков в канале на платформе Max.
Уточняется, что в одном из МКД есть повреждения технического этажа. Кроме того, посечены осколками четыре автомобиля. Также повреждены фасад и остекление коммерческого объекта.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Захарова прокомментировала атаку ВСУ на Белгород
