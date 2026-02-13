Рейтинг@Mail.ru
22:48 13.02.2026 (обновлено: 23:04 13.02.2026)
Захарова прокомментировала атаку ВСУ на Белгород
Захарова прокомментировала атаку ВСУ на Белгород
2026-02-13T22:48:00+03:00
2026-02-13T23:04:00+03:00
белгород
в мире
россия
белгородская область
мария захарова
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгород, в мире, россия, белгородская область, мария захарова, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгород, В мире, Россия, Белгородская область, Мария Захарова, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Захарова прокомментировала атаку ВСУ на Белгород

Захарова назвала атаку на Белгород адским терроризмом киевского режима

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
© Фото : МИД России
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Западные политики должны обсуждать на Мюнхенской конференции по безопасности терроризм киевского режима против гражданского населения, а не спонсирование "упырей на Банковой", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду.
"Вот этот адский терроризм киевского режима против гражданского населения должны обсуждать на Мюнхенской конференции политики безопасности, а не разглагольствовать о том, сколько ещё вкачать в упырей на Банковой", - написала Захарова в Telegram-канале.
Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось
БелгородВ миреРоссияБелгородская областьМария ЗахароваВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
