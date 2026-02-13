https://ria.ru/20260213/belgorod-2074308810.html
Захарова прокомментировала атаку ВСУ на Белгород
Захарова прокомментировала атаку ВСУ на Белгород
Западные политики должны обсуждать на Мюнхенской конференции по безопасности терроризм киевского режима против гражданского населения, а не спонсирование... РИА Новости, 13.02.2026
Захарова назвала атаку на Белгород адским терроризмом киевского режима