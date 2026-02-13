ВСУ обстреляли Белгород, есть погибшие

БЕЛГОРОД, 13 фев — РИА Новости. При артиллерийском обстреле Белгорода со стороны ВСУ погибли два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В результате обстрела на территории одного из инфраструктурных объектов погибли двое мужчин. От себя лично и от имени всех жителей Белгородской области выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал он в Telegram-канале.
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 13 февраля 2026
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 13 февраля 2026
Еще пятеро мужчин получили ранения, их увезли в больницы. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, один из них находится в тяжелом состоянии.
Повреждения получила энергетическая инфраструктура, произошло отключение электроэнергии, отопления и водоснабжения. Специалисты приступили к временному закрытию контура для сохранения тепла.
В пяти многоквартирных домах зафиксировали повреждения 29 квартир и технического этажа в одном из них. Также повреждены припаркованные автомобили, фасад и остекление коммерческого объекта. Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий.
Украинские боевики ежедневно атакуют гражданские объекты в приграничных и других регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.
