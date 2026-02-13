Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Белгород, есть погибшие - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:03 13.02.2026 (обновлено: 22:46 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/belgorod-2074298931.html
ВСУ обстреляли Белгород, есть погибшие
ВСУ обстреляли Белгород, есть погибшие - РИА Новости, 13.02.2026
ВСУ обстреляли Белгород, есть погибшие
При артиллерийском обстреле Белгорода со стороны ВСУ погибли два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T21:03:00+03:00
2026-02-13T22:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074306771_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_22ad049bb4fce34f988d216655a76fde.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074306771_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cbbd10f4f0e7cd243b11f46ee24670fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ обстреляли Белгород, есть погибшие

При ракетном ударе ВСУ по Белгороду погибли два мирных жителя

© Фото : пресс-служба мэра БелгородаПоследствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 13 февраля 2026
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 13 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : пресс-служба мэра Белгорода
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 13 фев — РИА Новости. При артиллерийском обстреле Белгорода со стороны ВСУ погибли два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«

"В результате обстрела на территории одного из инфраструктурных объектов погибли двое мужчин. От себя лично и от имени всех жителей Белгородской области выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал он в Telegram-канале.

© Фото : пресс-служба мэра БелгородаПоследствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 13 февраля 2026
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 13 февраля 2026
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 13 февраля 2026
© Фото : пресс-служба мэра Белгорода
1 из 3
© Фото : пресс-служба мэра БелгородаПоследствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 13 февраля 2026
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 13 февраля 2026
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 13 февраля 2026
© Фото : пресс-служба мэра Белгорода
2 из 3
© Фото : пресс-служба мэра БелгородаПоследствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 13 февраля 2026
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 13 февраля 2026
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 13 февраля 2026
© Фото : пресс-служба мэра Белгорода
3 из 3
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 13 февраля 2026
© Фото : пресс-служба мэра Белгорода
1 из 3
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 13 февраля 2026
© Фото : пресс-служба мэра Белгорода
2 из 3
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 13 февраля 2026
© Фото : пресс-служба мэра Белгорода
3 из 3
Еще пятеро мужчин получили ранения, их увезли в больницы. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, один из них находится в тяжелом состоянии.
Повреждения получила энергетическая инфраструктура, произошло отключение электроэнергии, отопления и водоснабжения. Специалисты приступили к временному закрытию контура для сохранения тепла.
В пяти многоквартирных домах зафиксировали повреждения 29 квартир и технического этажа в одном из них. Также повреждены припаркованные автомобили, фасад и остекление коммерческого объекта. Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий.

Украинские боевики ежедневно атакуют гражданские объекты в приграничных и других регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала