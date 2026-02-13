Рейтинг@Mail.ru
Бельгия вошла в топ-3 покупателей российского газа - РИА Новости, 13.02.2026
14:01 13.02.2026
Бельгия вошла в топ-3 покупателей российского газа
Бельгия по итогам прошлого года вытеснила Испанию из тройки крупнейших покупателей российского газа, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Бельгия по итогам прошлого года вытеснила Испанию из тройки крупнейших покупателей российского газа, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Ее доля в общем импорте российского газа Евросоюзом в прошлом году выросла до 13% с 7% в предшествующем году, благодаря чему страна поднялась с седьмого на третье место в рейтинге крупнейших покупателей российского голубого топлива.
Первое и второе места сохранили за собой Франция и Венгрия, доли обеих стран при этом так же показали положительную динамику - Франции - до 24% с 20% годом ранее, а Венгрии - до 21% с 17%.
Четвертую строчку между собой поделили Испания и Греция - на них пришлось по 10% закупок, а пятое место отошло Нидерландам и Болгарии - обе по 7%.
В целом Евросоюз по итогам 2025 года потратил на российский газ минимальные за пять лет 13,2 миллиарда евро, сократив импорт на 13% по сравнению с предшествующим годом.
