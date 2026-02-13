https://ria.ru/20260213/belgija-2074166610.html
Бельгия вошла в топ-3 покупателей российского газа
Бельгия вошла в топ-3 покупателей российского газа - РИА Новости, 13.02.2026
Бельгия вошла в топ-3 покупателей российского газа
Бельгия по итогам прошлого года вытеснила Испанию из тройки крупнейших покупателей российского газа, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T14:01:00+03:00
2026-02-13T14:01:00+03:00
2026-02-13T14:01:00+03:00
в мире
испания
франция
венгрия
евростат
бельгия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147878/18/1478781807_0:125:3225:1939_1920x0_80_0_0_bff4114dc157d4a85f203a79860c1630.jpg
https://ria.ru/20260213/es-2074156013.html
испания
франция
венгрия
бельгия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147878/18/1478781807_494:0:3225:2048_1920x0_80_0_0_9ca0ca2c17384020cc47518f5eb6354a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, франция, венгрия, евростат, бельгия
В мире, Испания, Франция, Венгрия, Евростат, Бельгия
Бельгия вошла в топ-3 покупателей российского газа
РИА Новости: Бельгия вытеснила Испанию из тройки крупнейших покупателей газа РФ