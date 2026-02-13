https://ria.ru/20260213/bank-2074157496.html
ЦБ сохранил прогноз роста ВВП в 2026 году
ЦБ сохранил прогноз роста ВВП в 2026 году - РИА Новости, 13.02.2026
ЦБ сохранил прогноз роста ВВП в 2026 году
Банк России сохранил прогноз роста экономики России в 2026 году на 0,5-1,5%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T13:34:00+03:00
2026-02-13T13:34:00+03:00
2026-02-13T13:39:00+03:00
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889556130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d737a884aedddb575491da572cc5ddb7.jpg
https://ria.ru/20260213/stavka-2074156987.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889556130_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_ace8e9751e6b8b94703db997b38be692.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
ЦБ сохранил прогноз роста ВВП в 2026 году
ЦБ сохранил прогноз роста ВВП России в 2026 году на 0,5-1,5%