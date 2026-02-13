Рейтинг@Mail.ru
СМИ: "Авиасейлс" могут продать за более чем 23 миллиарда рублей
02:10 13.02.2026
СМИ: "Авиасейлс" могут продать за более чем 23 миллиарда рублей
Собственники агрегатора "Авиасейлс" рассматривают возможность его продажи, стоимость оценивают в сумму более 23 миллиардов рублей, сообщает газета "Коммерсант"... РИА Новости, 13.02.2026
2026
россия
Россия
© Фото предоставлено пресс-службой "Авиасейлс"Стенд "Авиасейлс"
Стенд Авиасейлс - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото предоставлено пресс-службой "Авиасейлс"
Стенд "Авиасейлс". Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Собственники агрегатора "Авиасейлс" рассматривают возможность его продажи, стоимость оценивают в сумму более 23 миллиардов рублей, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на два источника в инвестиционных кругах.
Примерную стоимость компании, которая составляет более чем 23 миллиарда рублей, привел инвестбанкир Илья Шумов в беседе с "Коммерсантом".
"Собственники "Авиасейлс" рассматривают возможность продать бизнес. Процесс находится в стадии подготовки и конкретных переговоров с интересантами пока нет", - пишет газета.
Другой собеседник газеты не исключил, что владеющие основными долями в "Авиасейлс" инвестфонды могут также на данный момент собирать предложения от потенциально заинтересованных лиц. По его словам, которые приводит "Коммерсант", агрегатор не будет продан по низкой цене.
При этом в пресс-службе "Авиасейлс" газете сказали, что "менеджмент и акционеры не в курсе планов купить компанию неназванными участниками рынка".
Мужчина держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В России появится приложение для путешествий иностранных туристов
20 октября 2025, 09:29
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
