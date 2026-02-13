https://ria.ru/20260213/aviaseyls-2074059983.html
СМИ: "Авиасейлс" могут продать за более чем 23 миллиарда рублей
СМИ: "Авиасейлс" могут продать за более чем 23 миллиарда рублей - РИА Новости, 13.02.2026
СМИ: "Авиасейлс" могут продать за более чем 23 миллиарда рублей
Собственники агрегатора "Авиасейлс" рассматривают возможность его продажи, стоимость оценивают в сумму более 23 миллиардов рублей, сообщает газета "Коммерсант"...
россия
россия
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
Собственники агрегатора "Авиасейлс" рассматривают возможность его продажи, стоимость оценивают в сумму более 23 миллиардов рублей, сообщает газета "Коммерсант
" со ссылкой на два источника в инвестиционных кругах.
Примерную стоимость компании, которая составляет более чем 23 миллиарда рублей, привел инвестбанкир Илья Шумов в беседе с "Коммерсантом".
"Собственники "Авиасейлс" рассматривают возможность продать бизнес. Процесс находится в стадии подготовки и конкретных переговоров с интересантами пока нет", - пишет газета.
Другой собеседник газеты не исключил, что владеющие основными долями в "Авиасейлс" инвестфонды могут также на данный момент собирать предложения от потенциально заинтересованных лиц. По его словам, которые приводит "Коммерсант", агрегатор не будет продан по низкой цене.
При этом в пресс-службе "Авиасейлс" газете сказали, что "менеджмент и акционеры не в курсе планов купить компанию неназванными участниками рынка".