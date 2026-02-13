Рейтинг@Mail.ru
В "Авиасейлс" опровергли переговоры о продаже компании - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/aviasejls-2074089469.html
В "Авиасейлс" опровергли переговоры о продаже компании
В "Авиасейлс" опровергли переговоры о продаже компании - РИА Новости, 13.02.2026
В "Авиасейлс" опровергли переговоры о продаже компании
Менеджмент и акционеры "Авиасейлс" не ведут переговоры о продаже компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T09:41:00+03:00
2026-02-13T09:41:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1809998067_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_915f29f34ca63dd39a2dee5184c9f0d7.jpg
https://ria.ru/20240206/aviaseyls-1925654473.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1809998067_85:0:1694:1207_1920x0_80_0_0_fff8d58c6d6a648031a8a50ccff1558a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
В "Авиасейлс" опровергли переговоры о продаже компании

"Авиасейлс" не ведет переговоры о продаже компании

© РИА НовостиГлавная страница сайта "Билетики" (www.aviasales.ru)
Главная страница сайта Билетики (www.aviasales.ru) - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости
Главная страница сайта "Билетики" (www.aviasales.ru). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Менеджмент и акционеры "Авиасейлс" не ведут переговоры о продаже компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
Ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в инвестиционных кругах написала, что владельцы агрегатора "Авиасейлс" рассматривают возможность его продажи, актив оценивается в сумму более 23 миллиардов рублей.
"Менеджмент и акционеры "Авиасейлс" не ведут переговоры о продаже компании и не готовят продажу", - сказали в пресс-службе агрегатора.
"Авиасейлс" - сервис для поиска и покупки авиабилетов, который работает с 2007 года.
Церемония награждения VIII Национальной премии Skyway Service Award в рамках открытия XI Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
"Авиасейлс" отметил самую пунктуальную авиакомпанию — "Аэрофлот"
6 февраля 2024, 14:02
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала