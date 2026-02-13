https://ria.ru/20260213/aviasejls-2074089469.html
В "Авиасейлс" опровергли переговоры о продаже компании
В "Авиасейлс" опровергли переговоры о продаже компании
Менеджмент и акционеры "Авиасейлс" не ведут переговоры о продаже компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T09:41:00+03:00
В "Авиасейлс" опровергли переговоры о продаже компании
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Менеджмент и акционеры "Авиасейлс" не ведут переговоры о продаже компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
Ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в инвестиционных кругах написала, что владельцы агрегатора "Авиасейлс" рассматривают возможность его продажи, актив оценивается в сумму более 23 миллиардов рублей.
"Менеджмент и акционеры "Авиасейлс" не ведут переговоры о продаже компании и не готовят продажу", - сказали в пресс-службе агрегатора.
"Авиасейлс" - сервис для поиска и покупки авиабилетов, который работает с 2007 года.