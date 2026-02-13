Пентагон отправит еще один авианосец на Ближний Восток, пишет NYT

Сообщается, что экипаж флагмана, дислоцированного в Карибском море, предупредили об этом накануне. Он должен присоединиться к ударной группе корабля Abraham Lincoln в Персидском заливе.

В январе боевые самолеты авианосца Gerald R. Ford участвовали в атаке на Каракас. Он должен был вернуться домой в начале марта, указывается в статье.

На минувшей неделе представители Соединенных Штатов и Ирана провели переговоры в Омане. По словам Трампа, они прошли хорошо и будут продолжаться. В свою очередь, глава МИД ИРИ Аббас Аракчи заявил о работе над соглашением, которое гарантирует использование ядерной энергетики только в мирных целях. Тегеран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.