Пентагон отправит еще один авианосец на Ближний Восток, пишет NYT

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Авианосец ВМС США Gerald R. Ford и сопровождающую его флотилию отправят на Ближний Восток, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.
Сообщается, что экипаж флагмана, дислоцированного в Карибском море, предупредили об этом накануне. Он должен присоединиться к ударной группе корабля Abraham Lincoln в Персидском заливе.
В январе боевые самолеты авианосца Gerald R. Ford участвовали в атаке на Каракас. Он должен был вернуться домой в начале марта, указывается в статье.
Обострение между Вашингтоном и Тегераном
Президент США Дональд Трамп требует от Ирана заключить сделку, исключающую наличие у страны ядерного оружия. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем была летом прошлого года. В конце января Штаты отправили армаду военных кораблей в Оманский и Персидский заливы. Позднее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске туда дополнительных подразделений.
Как пишут СМИ, Вашингтон ждет от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию ядерного проекта, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение производства баллистических ракет.
На минувшей неделе представители Соединенных Штатов и Ирана провели переговоры в Омане. По словам Трампа, они прошли хорошо и будут продолжаться. В свою очередь, глава МИД ИРИ Аббас Аракчи заявил о работе над соглашением, которое гарантирует использование ядерной энергетики только в мирных целях. Тегеран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
Накануне Трамп предупредил, что при срыве сделки Вашингтон перейдет ко второй фазе действий, которая станет "очень тяжелой" для Тегерана.