Пентагон отправит еще один авианосец на Ближний Восток, пишет NYT - РИА Новости, 13.02.2026
08:49 13.02.2026 (обновлено: 09:55 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/avianosets-2074079643.html
Пентагон отправит еще один авианосец на Ближний Восток, пишет NYT
Пентагон отправит еще один авианосец на Ближний Восток, пишет NYT - РИА Новости, 13.02.2026
Пентагон отправит еще один авианосец на Ближний Восток, пишет NYT
Авианосец ВМС США Gerald R. Ford и сопровождающую его флотилию отправят на Ближний Восток, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T08:49:00+03:00
2026-02-13T09:55:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
карибское море
николас мадуро
дональд трамп
министерство обороны сша
пит хегсет
сша
ближний восток
карибское море
тегеран (город)
в мире, сша, ближний восток, карибское море, николас мадуро, дональд трамп, министерство обороны сша, пит хегсет, аббас аракчи, тегеран (город)
В мире, США, Ближний Восток, Карибское море, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Пит Хегсет, Аббас Аракчи, Тегеран (город)
Пентагон отправит еще один авианосец на Ближний Восток, пишет NYT

NYT: США отправят авианосец Gerald R. Ford из Карибского моря на Ближний Восток

© Фото : U.S. NavyАвианосец USS Gerald R. Ford ВМС США в Карибском море
Авианосец USS Gerald R. Ford ВМС США в Карибском море - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : U.S. Navy
Авианосец USS Gerald R. Ford ВМС США в Карибском море
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Авианосец ВМС США Gerald R. Ford и сопровождающую его флотилию отправят на Ближний Восток, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.
Сообщается, что экипаж флагмана, дислоцированного в Карибском море, предупредили об этом накануне. Он должен присоединиться к ударной группе корабля Abraham Lincoln в Персидском заливе.
Разведывательный БПЛА MQ-4C Triton ВМС США - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Американские летательные аппараты заметили вблизи границы Ирана
12 февраля, 06:19
В январе боевые самолеты авианосца Gerald R. Ford участвовали в атаке на Каракас. Он должен был вернуться домой в начале марта, указывается в статье.

Обострение между Вашингтоном и Тегераном

Президент США Дональд Трамп требует от Ирана заключить сделку, исключающую наличие у страны ядерного оружия. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем была летом прошлого года. В конце января Штаты отправили армаду военных кораблей в Оманский и Персидский заливы. Позднее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске туда дополнительных подразделений.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
США тайно направили терминалы Starlink в Иран, пишут СМИ
12 февраля, 20:14

Как пишут СМИ, Вашингтон ждет от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию ядерного проекта, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение производства баллистических ракет.

На минувшей неделе представители Соединенных Штатов и Ирана провели переговоры в Омане. По словам Трампа, они прошли хорошо и будут продолжаться. В свою очередь, глава МИД ИРИ Аббас Аракчи заявил о работе над соглашением, которое гарантирует использование ядерной энергетики только в мирных целях. Тегеран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
Накануне Трамп предупредил, что при срыве сделки Вашингтон перейдет ко второй фазе действий, которая станет "очень тяжелой" для Тегерана.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Источник оценил способность Израиля провести операцию против Ирана без США
9 февраля, 16:11
 
В миреСШАБлижний ВостокКарибское мореНиколас МадуроДональд ТрампМинистерство обороны СШАПит ХегсетАббас АракчиТегеран (город)
 
 
