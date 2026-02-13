Расширение российской авиабазы в Киргизии не требуется, заявил посол

БИШКЕК, 13 фев - РИА Новости. Текущие параметры российской авиабазы в Киргизии являются достаточными для отражения существующих угроз ОДКБ, их расширения не требуется, заявил в интервью РИА Новости посол России в Бишкеке Сергей Вакунов.