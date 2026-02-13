Рейтинг@Mail.ru
Расширение российской авиабазы в Киргизии не требуется, заявил посол - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:50 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/aviabaza-2074065721.html
Расширение российской авиабазы в Киргизии не требуется, заявил посол
Расширение российской авиабазы в Киргизии не требуется, заявил посол - РИА Новости, 13.02.2026
Расширение российской авиабазы в Киргизии не требуется, заявил посол
Текущие параметры российской авиабазы в Киргизии являются достаточными для отражения существующих угроз ОДКБ, их расширения не требуется, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T03:50:00+03:00
2026-02-13T03:50:00+03:00
киргизия
россия
бишкек
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151408/92/1514089295_0:217:3068:1943_1920x0_80_0_0_3bc0b85dee522d8b54f1f70be4e8568d.jpg
https://ria.ru/20251127/putin-2058167983.html
https://ria.ru/20251127/putin-2058164853.html
киргизия
россия
бишкек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151408/92/1514089295_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_6ebadb54d66653d4eb465473e42f4019.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киргизия, россия, бишкек, одкб
Киргизия, Россия, Бишкек, ОДКБ
Расширение российской авиабазы в Киргизии не требуется, заявил посол

Посол Вакунов: расширение российской авиабазы в Киргизии не требуется

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкВоеннослужащие России и Киргизии на российской военной авиабазе "Кант" в Киргизии
Военнослужащие России и Киргизии на российской военной авиабазе Кант в Киргизии - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Военнослужащие России и Киргизии на российской военной авиабазе "Кант" в Киргизии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 13 фев - РИА Новости. Текущие параметры российской авиабазы в Киргизии являются достаточными для отражения существующих угроз ОДКБ, их расширения не требуется, заявил в интервью РИА Новости посол России в Бишкеке Сергей Вакунов.
"По оценке профильных специалистов, текущие параметры функционирования авиабазы являются достаточными для отражения существующих угроз безопасности государств-членов объединения с южного фланга", - сказал посол.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин рассказал, в каких сферах могут сотрудничать Россия и Киргизия
27 ноября 2025, 18:54
По словам дипломата, военнослужащие, размещенные в Киргизии, успешно выполняют поставленные перед ними задачи: оказывают содействие киргизским силовым структурам в борьбе с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и оргпреступностью, отрабатывают с подразделениями других государств-членов ОДКБ взаимодействие при осуществлении совместных операций – в частности, принимали активное участие в подготовке и проведении командно-штабных учений "Рубеж-2025" в Иссык-Кульской области в сентябре прошлого года.
"При этом Российская Федерация продолжит уделять пристальное внимание обеспечению объекта самыми передовыми видами вооружения, современной техникой и оборудованием", - заверил Вакунов.
Посол напомнил, что объединенная российская авиабаза в Канте и Караколе, созданная в Киргизии в ответ на обращение руководства республики в сложный период – после нападения международных террористов с территории Афганистана, уже более 20 лет продолжает играть ключевую роль в обеспечении безопасности страны и авиационной поддержки сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности в Центрально-Азиатском регионе.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии приветствия глав государств-членов ОДКБ в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
У России и Киргизии есть направления для совместной работы, заявил Путин
27 ноября 2025, 18:48
 
КиргизияРоссияБишкекОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала