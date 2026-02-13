Расширение российской авиабазы в Киргизии не требуется, заявил посол

БИШКЕК, 13 фев - РИА Новости. Текущие параметры российской авиабазы в Киргизии являются достаточными для отражения существующих угроз ОДКБ, их расширения не требуется, заявил в интервью РИА Новости посол России в Бишкеке Сергей Вакунов.
"По оценке профильных специалистов, текущие параметры функционирования авиабазы являются достаточными для отражения существующих угроз безопасности государств-членов объединения с южного фланга", - сказал посол.
По словам дипломата, военнослужащие, размещенные в Киргизии, успешно выполняют поставленные перед ними задачи: оказывают содействие киргизским силовым структурам в борьбе с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и оргпреступностью, отрабатывают с подразделениями других государств-членов ОДКБ взаимодействие при осуществлении совместных операций – в частности, принимали активное участие в подготовке и проведении командно-штабных учений "Рубеж-2025" в Иссык-Кульской области в сентябре прошлого года.
"При этом Российская Федерация продолжит уделять пристальное внимание обеспечению объекта самыми передовыми видами вооружения, современной техникой и оборудованием", - заверил Вакунов.
Посол напомнил, что объединенная российская авиабаза в Канте и Караколе, созданная в Киргизии в ответ на обращение руководства республики в сложный период – после нападения международных террористов с территории Афганистана, уже более 20 лет продолжает играть ключевую роль в обеспечении безопасности страны и авиационной поддержки сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности в Центрально-Азиатском регионе.
