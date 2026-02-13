https://ria.ru/20260213/ataki-2074146454.html
При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали пять человек
При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали пять человек - РИА Новости, 13.02.2026
При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали пять человек
Пять мирных жителей пострадали при атаках со стороны ВСУ на автомобили в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.02.2026
белгородская область
БЕЛГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали при атаках со стороны ВСУ на автомобили в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Пять мирных жителей пострадали при атаках со стороны ВСУ
. В Волоконовском округе в селе Грушевка FPV-дрон ударил по легковому автомобилю. У водителя рваные раны спины, множественные осколочные ранения плеча и баротравма. Бригада скорой доставила пострадавшего в Валуйскую ЦРБ. Машина повреждена", - написал Гладков
Он добавил, что на окраине села ещё два дрона атаковали "Газель", ранены три человека. Одному мужчине, находящемуся в тяжелом состоянии, оказывают помощь в Валуйской ЦРБ. У женщины диагностировали слепые осколочные ранения головы и плеча, у мужчины — множественные осколочные ранения мягких тканей шеи, рук и ног, уточнил глава области.
"В селе Гора-Подол Грайворонского округа от удара дрона по машине мужчина получил баротравму, а также ушиб локтевого сустава. Бойцы "БАРС-Белгород" доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ, где ему оказана необходимая помощь. От предложенной госпитализации отказался", - отметил Гладков.