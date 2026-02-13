https://ria.ru/20260213/ataka-2074062186.html
В Волгоградской области отражают массовую атаку БПЛА
В Волгоградской области отражают массовую атаку БПЛА - РИА Новости, 13.02.2026
В Волгоградской области отражают массовую атаку БПЛА
Массовую атаку беспилотников отражают в Волгоградской области, противник атакует жилые дома и объекты промышленной инфраструктуры, сообщил губернатор Андрей... РИА Новости, 13.02.2026
волгоградская область
В Волгоградской области отражают массовую атаку БПЛА
На территории Волгоградской области отражают массовую атаку БПЛА ВСУ