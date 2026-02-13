Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области отражают массовую атаку БПЛА - РИА Новости, 13.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:41 13.02.2026
В Волгоградской области отражают массовую атаку БПЛА
В Волгоградской области отражают массовую атаку БПЛА - РИА Новости, 13.02.2026
В Волгоградской области отражают массовую атаку БПЛА
Массовую атаку беспилотников отражают в Волгоградской области, противник атакует жилые дома и объекты промышленной инфраструктуры, сообщил губернатор Андрей... РИА Новости, 13.02.2026
безопасность, волгоградская область, андрей бочаров
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Волгоградская область, Андрей Бочаров
В Волгоградской области отражают массовую атаку БПЛА

На территории Волгоградской области отражают массовую атаку БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСамоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Массовую атаку беспилотников отражают в Волгоградской области, противник атакует жилые дома и объекты промышленной инфраструктуры, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
"Подразделения ПВО министерства обороны Российской Федерации отражают массовую террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. Противник цинично атакует жилые дома, а также объекты промышленной инфраструктуры", - сказал губернатор, его слова приводятся в Telegram-канале администрации региона.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
ВСУ ударили по детской площадке в запорожской Васильевке
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВолгоградская областьАндрей Бочаров
 
 
