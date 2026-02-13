Рейтинг@Mail.ru
В МИД заявили о разрушении мирных инструментов сотрудничества в Арктике - РИА Новости, 13.02.2026
00:31 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/arktika-2074054995.html
В МИД заявили о разрушении мирных инструментов сотрудничества в Арктике
Все мирные инструменты сотрудничества по Арктике целенаправленно разрушаются, фактически заблокирована работа Арктического совета, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 13.02.2026
в мире, арктика, россия, китай, александр грушко, арктический совет, нато
В мире, Арктика, Россия, Китай, Александр Грушко, Арктический совет, НАТО
В МИД заявили о разрушении мирных инструментов сотрудничества в Арктике

Грушков: мирные инструменты сотрудничества по Арктике разрушаются

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ на в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Все мирные инструменты сотрудничества по Арктике целенаправленно разрушаются, фактически заблокирована работа Арктического совета, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Целенаправленно разрушаются все мирные инструменты сотрудничества, заблокирована фактически работа Арктического совета, который был главной международной площадкой по управлению ситуацией в Арктике, по налаживанию сотрудничества. Именно в этом регионе международное сотрудничество как никогда востребовано", - сказал Грушко газете "Известия".
В беседе с газетой он подчеркнул, что всё это рукотворно было разрушено НАТО и Евросоюзом в целях демонизации России и милитаризации региона, а сама Арктика стала ареной их противостояния не только с РФ, но и с Китаем.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Рютте объяснил учения и операции НАТО у восточных границ и в Арктике
Вчера, 11:34
 
