В Аргентине ратифицировали временное торговое соглашение Меркосур и ЕС

МЕХИКО, 13 фев - РИА Новости. Палата депутатов Аргентины ратифицировала Временное торговое соглашение между Меркосур и Европейским союзом, следует из итогов голосования, опубликованных нижней палатой парламента.

"203 голосами за, 42 - против и при отсутствии воздержавшихся ратифицировано Временное торговое соглашение между Меркосур и Европейским союзом", - говорится в сообщении палаты депутатов.

В поддержку документа выступили представители правящей коалиции и часть оппозиции. Депутат Карлос Хайме отметил в ходе сессии, что соглашение "принесет выгоды тем, кто производит и способен экспортировать, благодаря преференциальному доступу на европейский рынок и отмене пошлин на 92% экспортируемой продукции".

Противники соглашения заявили о рисках для национальной экономики. Депутат Нестор Питрола подчеркнул, что речь идет о "соглашении для нескольких олигархов и экономических групп", которое, по его словам, может усилить зависимое положение Аргентины на мировом рынке и ухудшить положение трудящихся. В свою очередь депутат Гильермо Сесар Агуэро призвал к осторожности при реализации договоренностей, отметив необходимость "не навредить отдельным секторам", но назвал соглашение "огромной возможностью для развития производственных, промышленных и торговых отраслей".

Парагвай, Уругвай и Европейский союз и объединение Меркосур, в которое входят Аргентина, Бразилия Боливия , 17 января заключили соглашение о свободной торговле после более чем 25 лет переговоров. Подписание сопровождалось протестами европейских фермеров, которые выражали опасения из-за возможного притока более дешевой продукции из стран с менее строгими экологическими требованиями.