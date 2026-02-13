https://ria.ru/20260213/argentina-2074071811.html
В Аргентине ратифицировали временное торговое соглашение Меркосур и ЕС
В Аргентине ратифицировали временное торговое соглашение Меркосур и ЕС - РИА Новости, 13.02.2026
В Аргентине ратифицировали временное торговое соглашение Меркосур и ЕС
Палата депутатов Аргентины ратифицировала Временное торговое соглашение между Меркосур и Европейским союзом, следует из итогов голосования, опубликованных... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T06:36:00+03:00
2026-02-13T06:36:00+03:00
2026-02-13T06:36:00+03:00
в мире
аргентина
бразилия
парагвай
европарламент
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76512/08/765120848_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_47eeeaa5452b1132e459e0309c6442cc.jpg
https://ria.ru/20260126/soglashenie-2070242462.html
https://ria.ru/20260125/merkosur-2070139052.html
аргентина
бразилия
парагвай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76512/08/765120848_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_88478d4663ccf85d9bceae7547be8d79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, бразилия, парагвай, европарламент, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Аргентина, Бразилия, Парагвай, Европарламент, Евросоюз, Еврокомиссия
В Аргентине ратифицировали временное торговое соглашение Меркосур и ЕС
Палата депутатов Аргентины ратифицировала торговое соглашение Меркосур и ЕС
МЕХИКО, 13 фев - РИА Новости. Палата депутатов Аргентины ратифицировала Временное торговое соглашение между Меркосур и Европейским союзом, следует из итогов голосования, опубликованных нижней палатой парламента.
"203 голосами за, 42 - против и при отсутствии воздержавшихся ратифицировано Временное торговое соглашение между Меркосур и Европейским союзом", - говорится в сообщении палаты депутатов.
В поддержку документа выступили представители правящей коалиции и часть оппозиции. Депутат Карлос Хайме отметил в ходе сессии, что соглашение "принесет выгоды тем, кто производит и способен экспортировать, благодаря преференциальному доступу на европейский рынок и отмене пошлин на 92% экспортируемой продукции".
Противники соглашения заявили о рисках для национальной экономики. Депутат Нестор Питрола подчеркнул, что речь идет о "соглашении для нескольких олигархов и экономических групп", которое, по его словам, может усилить зависимое положение Аргентины
на мировом рынке и ухудшить положение трудящихся. В свою очередь депутат Гильермо Сесар Агуэро призвал к осторожности при реализации договоренностей, отметив необходимость "не навредить отдельным секторам", но назвал соглашение "огромной возможностью для развития производственных, промышленных и торговых отраслей".
Европейский союз и объединение Меркосур, в которое входят Аргентина, Бразилия
, Парагвай
, Уругвай
и Боливия
, 17 января заключили соглашение о свободной торговле после более чем 25 лет переговоров. Подписание сопровождалось протестами европейских фермеров, которые выражали опасения из-за возможного притока более дешевой продукции из стран с менее строгими экологическими требованиями.
Позднее депутаты Европарламента
большинством всего в десять голосов направили документ в Суд Евросоюза для получения заключения о его соответствии праву ЕС
. При этом у Еврокомиссии
формально сохраняется возможность временного применения соглашения до завершения всех процедур.