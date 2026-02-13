Рейтинг@Mail.ru
В Аргентине ратифицировали временное торговое соглашение Меркосур и ЕС
06:36 13.02.2026
В Аргентине ратифицировали временное торговое соглашение Меркосур и ЕС
В Аргентине ратифицировали временное торговое соглашение Меркосур и ЕС - РИА Новости, 13.02.2026
В Аргентине ратифицировали временное торговое соглашение Меркосур и ЕС
Палата депутатов Аргентины ратифицировала Временное торговое соглашение между Меркосур и Европейским союзом, следует из итогов голосования, опубликованных... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T06:36:00+03:00
2026-02-13T06:36:00+03:00
в мире
аргентина
бразилия
парагвай
европарламент
евросоюз
еврокомиссия
в мире, аргентина, бразилия, парагвай, европарламент, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Аргентина, Бразилия, Парагвай, Европарламент, Евросоюз, Еврокомиссия
В Аргентине ратифицировали временное торговое соглашение Меркосур и ЕС

Палата депутатов Аргентины ратифицировала торговое соглашение Меркосур и ЕС

© Фото : CC BY-ND 2.0/FinizioФлаг Аргентины
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : CC BY-ND 2.0/Finizio
Флаг Аргентины. Архивное фото
МЕХИКО, 13 фев - РИА Новости. Палата депутатов Аргентины ратифицировала Временное торговое соглашение между Меркосур и Европейским союзом, следует из итогов голосования, опубликованных нижней палатой парламента.
"203 голосами за, 42 - против и при отсутствии воздержавшихся ратифицировано Временное торговое соглашение между Меркосур и Европейским союзом", - говорится в сообщении палаты депутатов.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Аналитики рассказали, что ЕС выиграет и потеряет от соглашения с Меркосур
26 января, 06:04
В поддержку документа выступили представители правящей коалиции и часть оппозиции. Депутат Карлос Хайме отметил в ходе сессии, что соглашение "принесет выгоды тем, кто производит и способен экспортировать, благодаря преференциальному доступу на европейский рынок и отмене пошлин на 92% экспортируемой продукции".
Противники соглашения заявили о рисках для национальной экономики. Депутат Нестор Питрола подчеркнул, что речь идет о "соглашении для нескольких олигархов и экономических групп", которое, по его словам, может усилить зависимое положение Аргентины на мировом рынке и ухудшить положение трудящихся. В свою очередь депутат Гильермо Сесар Агуэро призвал к осторожности при реализации договоренностей, отметив необходимость "не навредить отдельным секторам", но назвал соглашение "огромной возможностью для развития производственных, промышленных и торговых отраслей".
Европейский союз и объединение Меркосур, в которое входят Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Боливия, 17 января заключили соглашение о свободной торговле после более чем 25 лет переговоров. Подписание сопровождалось протестами европейских фермеров, которые выражали опасения из-за возможного притока более дешевой продукции из стран с менее строгими экологическими требованиями.
Позднее депутаты Европарламента большинством всего в десять голосов направили документ в Суд Евросоюза для получения заключения о его соответствии праву ЕС. При этом у Еврокомиссии формально сохраняется возможность временного применения соглашения до завершения всех процедур.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Аналитики рассказали, как Россия выиграет от соглашения ЕС с Меркосур
25 января, 07:35
 
В миреАргентинаБразилияПарагвайЕвропарламентЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
