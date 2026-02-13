Экс-вице-губернатор Свердловской области попросил отменить домашний арест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, попросил судью приобщить к делу его ходатайство об изменении меры пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий, передает корреспондент РИА Новости из зала Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

В пятницу в суде проходит заседание по продлению меры пресечения, в этом же девятом зале райсуда его арестовали после задержания в сентябре 2025 года.

Чемезов в начале заседания сказал, что нуждается в динамичном лечении, ему рекомендовано очное посещение врачей.

"Рекомендована прогулка. Находясь под домашним арестом, я лишён этого, лишён доступа к обследованию. Домашний арест лишил меня заработка, а у меня четверо несовершеннолетних детей. Все счета моих родственников арестованы. Прошу суд изменить меру пресечения с домашнего ареста на запрет определённых действий", – пояснил Чемезов.

Судья приобщила к материалам дела ходатайство бывшего замгубернатора.

Следователь заявила, что запрет определённых действий, в частности, позволит ему скрыться от следствия, и ходатайствовала продлить его домашний арест на срок свыше полгода.

Чемезова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой. В ноябре 2025 года его перевезли из СИЗО Екатеринбурга в следственный изолятор Челябинска , потом отпустили под домашний арест до 16 февраля по итогам медосвидетельствования.