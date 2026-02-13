Рейтинг@Mail.ru
Соседа бойца СВО арестовали за оскорбительные надписи в подъезде - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 13.02.2026 (обновлено: 12:55 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/arest-2074075948.html
Соседа бойца СВО арестовали за оскорбительные надписи в подъезде
Соседа бойца СВО арестовали за оскорбительные надписи в подъезде - РИА Новости, 13.02.2026
Соседа бойца СВО арестовали за оскорбительные надписи в подъезде
В Башкирии суд приговорил к административному аресту и штрафу соседа семьи участника СВО, оставлявшего в подъезде оскорбляющие военнослужащего надписи и рисунки РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T08:00:00+03:00
2026-02-13T12:55:00+03:00
происшествия
туймазинский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074146843_0:170:3239:1992_1920x0_80_0_0_630464aed75f7f27cd14d6eab370f4cc.jpg
https://ria.ru/20260209/shtraf-2073295929.html
https://ria.ru/20260211/taksisty-2073578883.html
туймазинский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074146843_508:0:3239:2048_1920x0_80_0_0_d5fe4fca42460e92228aa71613419cff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, туймазинский район, россия
Происшествия, Туймазинский район, Россия
Соседа бойца СВО арестовали за оскорбительные надписи в подъезде

РИА Новости: соседа бойца СВО арестовали за оскорбительные надписи в подъезде

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкОбвиняемый в суде
Обвиняемый в суде - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Обвиняемый в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Башкирии суд приговорил к административному аресту и штрафу соседа семьи участника СВО, оставлявшего в подъезде оскорбляющие военнослужащего надписи и рисунки со свастикой, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
На надписи пожаловалась в администрацию Туймазинского района жена участника СВО. Полицейские вскоре установили личность хулигана, им оказался сосед заявительницы.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Суд Самары оштрафовал представителя партии за дискредитацию армии
9 февраля, 20:01
На стенах подъезда, на почтовом ящике и в лифте он оставлял надписи с личными оскорблениями военнослужащего и упоминанием его фамилии, рисовал свастики. Надписи закрашивали, но сосед наносил их снова.
На мужчину составили два административных протокола по статьям КоАП о дискредитации армии и публичном демонстрировании нацистской символики. В суде он признал вину, раскаялся и извинился перед всеми жильцами дома.
По одному протоколу его оштрафовали на 30 тысяч рублей, а по другому — арестовали на срок пять суток.
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Таксисты, обвиняемые в хищении у бойцов СВО в Шереметьево, опаивали их
11 февраля, 09:32
 
ПроисшествияТуймазинский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала