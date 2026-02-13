https://ria.ru/20260213/arest-2074075948.html
Соседа бойца СВО арестовали за оскорбительные надписи в подъезде
Соседа бойца СВО арестовали за оскорбительные надписи в подъезде - РИА Новости, 13.02.2026
Соседа бойца СВО арестовали за оскорбительные надписи в подъезде
В Башкирии суд приговорил к административному аресту и штрафу соседа семьи участника СВО, оставлявшего в подъезде оскорбляющие военнослужащего надписи и рисунки РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T08:00:00+03:00
2026-02-13T08:00:00+03:00
2026-02-13T12:55:00+03:00
происшествия
туймазинский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074146843_0:170:3239:1992_1920x0_80_0_0_630464aed75f7f27cd14d6eab370f4cc.jpg
https://ria.ru/20260209/shtraf-2073295929.html
https://ria.ru/20260211/taksisty-2073578883.html
туймазинский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074146843_508:0:3239:2048_1920x0_80_0_0_d5fe4fca42460e92228aa71613419cff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, туймазинский район, россия
Происшествия, Туймазинский район, Россия
Соседа бойца СВО арестовали за оскорбительные надписи в подъезде
РИА Новости: соседа бойца СВО арестовали за оскорбительные надписи в подъезде
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Башкирии суд приговорил к административному аресту и штрафу соседа семьи участника СВО, оставлявшего в подъезде оскорбляющие военнослужащего надписи и рисунки со свастикой, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
На надписи пожаловалась в администрацию Туймазинского района
жена участника СВО. Полицейские вскоре установили личность хулигана, им оказался сосед заявительницы.
На стенах подъезда, на почтовом ящике и в лифте он оставлял надписи с личными оскорблениями военнослужащего и упоминанием его фамилии, рисовал свастики. Надписи закрашивали, но сосед наносил их снова.
На мужчину составили два административных протокола по статьям КоАП о дискредитации армии и публичном демонстрировании нацистской символики. В суде он признал вину, раскаялся и извинился перед всеми жильцами дома.
По одному протоколу его оштрафовали на 30 тысяч рублей, а по другому — арестовали на срок пять суток.