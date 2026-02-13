Соседа бойца СВО арестовали за оскорбительные надписи в подъезде

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Башкирии суд приговорил к административному аресту и штрафу соседа семьи участника СВО, оставлявшего в подъезде оскорбляющие военнослужащего надписи и рисунки со свастикой, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

На надписи пожаловалась в администрацию Туймазинского района жена участника СВО. Полицейские вскоре установили личность хулигана, им оказался сосед заявительницы.

На стенах подъезда, на почтовом ящике и в лифте он оставлял надписи с личными оскорблениями военнослужащего и упоминанием его фамилии, рисовал свастики. Надписи закрашивали, но сосед наносил их снова.

На мужчину составили два административных протокола по статьям КоАП о дискредитации армии и публичном демонстрировании нацистской символики. В суде он признал вину, раскаялся и извинился перед всеми жильцами дома.