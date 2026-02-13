https://ria.ru/20260213/arenda-2074059024.html
Юристы объяснили, можно ли сдавать ипотечную квартиру
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сдавать в аренду ипотечную квартиру без согласия банка можно, если кредитным договором не установлено иное, сообщила РИА Новости управляющий партнер "Легес Бюро", член Комиссии по правовому регулированию строительства и созданию качественной среды для жизни АЮР Мария Спиридонова.
"Заёмщик вправе сдавать в аренду ипотечную квартиру без согласия банка, если кредитным договором не установлено иное. Это право закреплено в статье 346 ГК РФ
(Пользование и распоряжение предметом залога). Согласие банка потребуется, если в кредитном договоре стороны предусмотрели указанное условие", - сказала она.
В свою очередь, юрист по недвижимости, член Союза юристов блогеров при МГЮА и АЮР Галина Земскова сообщила РИА Новости, что прямого запрета на сдачу ипотечной квартиры в аренду нет, но сейчас банки стали включать в кредитные договоры пункт об обязательном согласии залогодателя на аренду. "И нарушение этого пункта может повлечь серьезные последствия, одним из которых может быть требование о полном возврате долга банку", - добавила юрист.
По ее словам, в случае обнаружения такого пункта, нужно уведомить банк о желании сдать в аренду недвижимость и получить письменное согласие.
"Банк может отказать, так как это имущество банка. Но чаще всего кредиторы не препятствуют заемщику. Исключение может быть, если недвижимость приобреталась с использованием средства материнского капитала", - добавила Земскова.