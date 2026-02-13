Рейтинг@Mail.ru
09:37 13.02.2026
Apple продлила восемь товарных знаков для работы в России
Американская корпорация Apple продлила права на действие в России как минимум восьми товарных знаков до 2036 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу РИА Новости, 13.02.2026
россия, apple, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), ipod, экономика
Россия, Apple, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), iPod, Экономика
© AP Photo / Ng Han Guan, FileЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Американская корпорация Apple продлила права на действие в России как минимум восьми товарных знаков до 2036 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, компания смогла продлить действие товарных знаков "iWeb", "Time Machine", "Macexpo", "iPod", "Mac Pro", "Pod", "Mobile Me", а также изображение надкусанного яблока сроком до 2036 года.
По данным Роспатента, компания будет продавать в России под этими брендами телефоны, компьютеры, наушники, программное обеспечение, игры, а также предоставлять услуги связи.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.
РоссияAppleФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)iPodЭкономика
 
 
