https://ria.ru/20260213/apple-2074085987.html
Apple продлила восемь товарных знаков для работы в России
Apple продлила восемь товарных знаков для работы в России - РИА Новости, 13.02.2026
Apple продлила восемь товарных знаков для работы в России
Американская корпорация Apple продлила права на действие в России как минимум восьми товарных знаков до 2036 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T09:37:00+03:00
2026-02-13T09:37:00+03:00
2026-02-13T09:37:00+03:00
россия
apple
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
ipod
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102553/24/1025532418_0:4:2000:1129_1920x0_80_0_0_274e8a144c8aed0ffe2ecb90af92ce84.jpg
https://ria.ru/20260212/rossiyane-2073881674.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102553/24/1025532418_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_cda834544d34f02e4fb834e98554318f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, apple, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), ipod, экономика
Россия, Apple, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), iPod, Экономика
Apple продлила восемь товарных знаков для работы в России
Apple продлила действие восьми товарных знаков в России до 2036 года
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Американская корпорация Apple продлила права на действие в России как минимум восьми товарных знаков до 2036 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, компания смогла продлить действие товарных знаков "iWeb", "Time Machine", "Macexpo", "iPod", "Mac Pro", "Pod", "Mobile Me", а также изображение надкусанного яблока сроком до 2036 года.
По данным Роспатента
, компания будет продавать в России
под этими брендами телефоны, компьютеры, наушники, программное обеспечение, игры, а также предоставлять услуги связи.
Apple
, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.