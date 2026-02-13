Рейтинг@Mail.ru
"Арсенал" потерял очки в матче чемпионата Англии
Футбол
 
01:11 13.02.2026
"Арсенал" потерял очки в матче чемпионата Англии
"Арсенал" потерял очки в матче чемпионата Англии
"Арсенал" и "Брентфорд" сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. "Арсенал" и "Брентфорд" сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Брентфорде завершилась со счетом 1:1. В составе "Арсенала" мяч забил Нони Мадуэке (26-я минута). У хозяев отличился Кин Луис-Поттер (71).
Английская премьер-лига (АПЛ)
12 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Брентфорд
1 : 1
Арсенал
71‎’‎ • Кин Льюис-Поттер
(Сепп ван ден Берг)
61‎’‎ • Нони Мадуеке
(Пьеро Инкапье)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Арсенал" с 57 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. "Брентфорд" с 40 баллами занимает седьмое место.
В следующем матче "Арсенал" 18 февраля сыграет в гостях с "Вулверхэмптоном", "Брентфорд" 21 февраля примет "Брайтон".
