https://ria.ru/20260213/apl-2074056753.html
"Арсенал" потерял очки в матче чемпионата Англии
"Арсенал" потерял очки в матче чемпионата Англии - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
"Арсенал" потерял очки в матче чемпионата Англии
"Арсенал" и "Брентфорд" сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-13T01:11:00+03:00
2026-02-13T01:11:00+03:00
2026-02-13T01:34:00+03:00
футбол
спорт
английская премьер-лига (апл)
арсенал (лондон)
брентфорд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074057625_0:0:3305:1860_1920x0_80_0_0_6bb2f57f8223a4b6ec41cfb50ded0fc3.jpg
https://ria.ru/20260212/trener-2073812041.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074057625_303:0:3032:2047_1920x0_80_0_0_8657a2872cd0b5345452719ae922e902.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, английская премьер-лига (апл), арсенал (лондон), брентфорд
Футбол, Спорт, Английская премьер-лига (АПЛ), Арсенал (Лондон), Брентфорд
"Арсенал" потерял очки в матче чемпионата Англии
"Арсенал" сыграл вничью с "Брентфордом" в матче 26-го тура АПЛ