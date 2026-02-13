Анохин: создание Единой системы воздушного движения закончим в 2028 году

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Завершить формирование инфраструктуры Единой системы организации воздушного движения планируется до конца 2028 года, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Он отметил, что в регионе продолжают работу над крупным инфраструктурным проектом – строительством аэродрома Смоленск (Северный). Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система".

"В Москве встретился с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрием Викторовичем Ядровым. Обсудили ключевые вопросы формирования Единой системы организации воздушного движения, которая играет важную роль в обеспечении безопасности", - написал Анохин в своем телеграм-канале.

На данный момент готова проектно-сметная документация. Она включает в себя приобретение современного радиотехнического оборудования, строительство модульного командно-диспетчерского пункта, а также подведение инженерных сетей и благоустройство территории. Сейчас документация проходит государственную экспертизу, после чего начнется активная фаза реализации проекта.

На строительство объектов системы планируется задействовать средства в рамках инвестиционной программы Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации.

Параллельно начнется первый этап реконструкции аэродрома, включающий взлетно-посадочную полосу размером 2500 на 42 метра и строительство аэровокзала. Проектная документация уже разработана. Воздушная гавань будет рассчитана на пассажиропоток порядка 200 человек в час.