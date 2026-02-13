Рейтинг@Mail.ru
Анохин: создание Единой системы воздушного движения закончим в 2028 году - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
21:33 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/anokhin-2074301928.html
Анохин: создание Единой системы воздушного движения закончим в 2028 году
Анохин: создание Единой системы воздушного движения закончим в 2028 году - РИА Новости, 13.02.2026
Анохин: создание Единой системы воздушного движения закончим в 2028 году
Завершить формирование инфраструктуры Единой системы организации воздушного движения планируется до конца 2028 года, сообщил губернатор Смоленской области... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T21:33:00+03:00
2026-02-13T21:33:00+03:00
смоленская область
смоленская область
владимир путин
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
василий анохин
смоленск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392296_0:73:2064:1234_1920x0_80_0_0_7dba40ea1f1cfee5a9d46e14ea1732cf.jpg
https://ria.ru/20260211/smolensk-2073706295.html
https://ria.ru/20260212/smolensk-2073951563.html
смоленская область
смоленск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392296_14:0:1858:1383_1920x0_80_0_0_48d4155fe0f65b25757ed2fe4f1891d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, владимир путин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), василий анохин, смоленск, россия
Смоленская область, Смоленская область, Владимир Путин, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Василий Анохин, Смоленск, Россия
Анохин: создание Единой системы воздушного движения закончим в 2028 году

Создание смоленской Единой системы воздушного движения закончат в 2028 году

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Завершить формирование инфраструктуры Единой системы организации воздушного движения планируется до конца 2028 года, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Он отметил, что в регионе продолжают работу над крупным инфраструктурным проектом – строительством аэродрома Смоленск (Северный). Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система".
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Анохин утвердил план мероприятий по подготовке к весеннему паводку
11 февраля, 17:02
"В Москве встретился с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрием Викторовичем Ядровым. Обсудили ключевые вопросы формирования Единой системы организации воздушного движения, которая играет важную роль в обеспечении безопасности", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
На данный момент готова проектно-сметная документация. Она включает в себя приобретение современного радиотехнического оборудования, строительство модульного командно-диспетчерского пункта, а также подведение инженерных сетей и благоустройство территории. Сейчас документация проходит государственную экспертизу, после чего начнется активная фаза реализации проекта.
На строительство объектов системы планируется задействовать средства в рамках инвестиционной программы Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации.
Параллельно начнется первый этап реконструкции аэродрома, включающий взлетно-посадочную полосу размером 2500 на 42 метра и строительство аэровокзала. Проектная документация уже разработана. Воздушная гавань будет рассчитана на пассажиропоток порядка 200 человек в час.
"Завершить формирование инфраструктуры Единой системы организации воздушного движения планируется до конца 2028 года. Проект позволит региону открыть новые возможности для развития туризма и деловой активности, повысить его инвестиционную привлекательность", - отметил Анохин.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Строительство водозабора начнется в этом году для смоленского Починка
12 февраля, 16:34
 
Смоленская областьСмоленская областьВладимир ПутинФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Василий АнохинСмоленскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала