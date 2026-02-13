https://ria.ru/20260213/anokhin-2074301928.html
Анохин: создание Единой системы воздушного движения закончим в 2028 году
Анохин: создание Единой системы воздушного движения закончим в 2028 году
Завершить формирование инфраструктуры Единой системы организации воздушного движения планируется до конца 2028 года, сообщил губернатор Смоленской области... РИА Новости, 13.02.2026
Создание смоленской Единой системы воздушного движения закончат в 2028 году
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Завершить формирование инфраструктуры Единой системы организации воздушного движения планируется до конца 2028 года, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Он отметил, что в регионе продолжают работу над крупным инфраструктурным проектом – строительством аэродрома Смоленск (Северный). Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система".
"В Москве встретился с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрием Викторовичем Ядровым. Обсудили ключевые вопросы формирования Единой системы организации воздушного движения, которая играет важную роль в обеспечении безопасности", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
На данный момент готова проектно-сметная документация. Она включает в себя приобретение современного радиотехнического оборудования, строительство модульного командно-диспетчерского пункта, а также подведение инженерных сетей и благоустройство территории. Сейчас документация проходит государственную экспертизу, после чего начнется активная фаза реализации проекта.
На строительство объектов системы планируется задействовать средства в рамках инвестиционной программы Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации.
Параллельно начнется первый этап реконструкции аэродрома, включающий взлетно-посадочную полосу размером 2500 на 42 метра и строительство аэровокзала. Проектная документация уже разработана. Воздушная гавань будет рассчитана на пассажиропоток порядка 200 человек в час.
"Завершить формирование инфраструктуры Единой системы организации воздушного движения планируется до конца 2028 года. Проект позволит региону открыть новые возможности для развития туризма и деловой активности, повысить его инвестиционную привлекательность", - отметил Анохин.