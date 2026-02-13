В Алтайском крае возбудили дело после госпитализации 11 детей с инфекцией

БАРНАУЛ, 13 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в связи с госпитализацией 11 детей с признаками кишечной инфекции из реабилитационного центра "Радуга" в Алтайском крае, его расследование взял на контроль прокурор региона, сообщили журналистам в краевых силовых ведомствах.

"Из краевого центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья "Радуга" Первомайского района госпитализированы 11 детей с признаками вирусной кишечной инфекции. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

Прокурор Алтайского края поставил на контроль установление обстоятельств и принятие процессуального решения по этому делу.

"По его поручению территориальным прокурором с привлечением контролирующих органов проводится проверка исполнения законодательства при оказании услуг по присмотру и уходу за несовершеннолетними. Будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, безопасности при оказании услуг организацией… Ход расследования (уголовного дела - ред.) поставлен на контроль", - сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

Как сообщили РИА Новости в региональном минздраве, никто из ребят не находится в тяжелом состоянии.

"Одиннадцать детей госпитализированы в инфекционное отделение Больницы скорой медицинской помощи №2. Два ребенка в состоянии средней степени тяжести, остальные - легкая степень", - отметили в минздраве.

Как ранее рассказали РИА Новости в минсоцзащиты региона, у детей и персонала центра взяли анализы, в учреждении работают специалисты управления Роспотребнадзора по региону.