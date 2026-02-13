Рейтинг@Mail.ru
В Алтайском крае более десяти детей попали в больницу с признаками инфекции
10:48 13.02.2026
В Алтайском крае более десяти детей попали в больницу с признаками инфекции
В Алтайском крае более десяти детей попали в больницу с признаками инфекции
Одиннадцать детей с признаками ротавирусной инфекции госпитализировали из реабилитационного центра "Радуга" в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.02.2026
происшествия
алтайский край
первомайский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика алтай
алтайский край
первомайский район
республика алтай
происшествия, алтайский край, первомайский район , федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика алтай
Происшествия, Алтайский край, Первомайский район , Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Республика Алтай
В Алтайском крае более десяти детей попали в больницу с признаками инфекции

РИА Новости: в Алтайском крае госпитализировали 11 детей с признаками ротавируса

Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 13 фев – РИА Новости. Одиннадцать детей с признаками ротавирусной инфекции госпитализировали из реабилитационного центра "Радуга" в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в минсоцзащиты региона.
"Признаки ротавирусной инфекции, их всех госпитализировали, у кого были признаки, остальных изолировали, конечно же, у всех взяли анализы детей, которые там проживали… у сотрудников тоже взяли анализы…11 детей госпитализировали, большинство из них чувствуют себя нормально", - отметили в министерстве.
Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья "Радуга" находится в Первомайском районе Алтайского края, в поселке Сибирский. Как рассказали в министерстве, дети заезжают туда на 21 день, они там занимаются с психологами, логопедами, проходят физиолечение и реабилитацию по показаниям.
"Мы подстраховались, конечно же, приняли все меры, обратились в Роспотребнадзор, вот сейчас они все проверяют, анализы берут", - отметили в минсоцзащиты.
ПроисшествияАлтайский крайПервомайский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика Алтай
 
 
