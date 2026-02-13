https://ria.ru/20260213/altaj-2074102637.html
В Алтайском крае более десяти детей попали в больницу с признаками инфекции
Одиннадцать детей с признаками ротавирусной инфекции госпитализировали из реабилитационного центра "Радуга" в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.02.2026
БАРНАУЛ, 13 фев – РИА Новости. Одиннадцать детей с признаками ротавирусной инфекции госпитализировали из реабилитационного центра "Радуга" в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в минсоцзащиты региона.
"Признаки ротавирусной инфекции, их всех госпитализировали, у кого были признаки, остальных изолировали, конечно же, у всех взяли анализы детей, которые там проживали… у сотрудников тоже взяли анализы…11 детей госпитализировали, большинство из них чувствуют себя нормально", - отметили в министерстве.
Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья "Радуга" находится в Первомайском районе Алтайского края
, в поселке Сибирский. Как рассказали в министерстве, дети заезжают туда на 21 день, они там занимаются с психологами, логопедами, проходят физиолечение и реабилитацию по показаниям.
"Мы подстраховались, конечно же, приняли все меры, обратились в Роспотребнадзор
, вот сейчас они все проверяют, анализы берут", - отметили в минсоцзащиты.