Ученые рассказали, как подготовиться к сезону аллергии

ВЕНА, 13 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Аллергикам стоит заранее подготовиться к началу пыльцевого сезона - запастись лекарствами, следить за прогнозом пыльцы и по возможности избегать контакта с цветущими растениями, рассказали РИА Новости исследователи при Pollenservice Wien (венской службе мониторинга и прогноза пыльцы) Медицинского университета Вены Катарина и Максимилиан Бастль.

"Мы рекомендуем заранее иметь все необходимое - от медикаментов до солевого раствора, назального душа и салфеток. Если нужны рецептурные препараты, лучше заблаговременно запланировать визит к врачу", - отметили специалисты.

Также, по их словам, может помочь сокращение продуктов с высоким содержанием гистамина, поскольку многие аллергики чувствительны к этому веществу, которое играет важную роль в аллергической реакции. "Диета с низким содержанием гистамина может облегчить начало сезона", - уточнили эксперты.

Исследователи также советуют обращать внимание и на обстановку вокруг дома: близости к цветущим деревьям лучше избегать, так как концентрация пыльцы рядом с растением может быть в разы выше.

"Лучше обходить цветущую лещину и ольху стороной, если вы реагируете на их пыльцу. Если этого нельзя избежать, используйте защитные меры - головной убор, очки и маску. Избегание аллергенов - важный фактор для сохранения качества жизни", - заключили специалисты.