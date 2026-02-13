Посол Алипов: Россия останется самым надежным партнером Индии в энергетике

Разноплановое взаимовыгодное взаимодействие с Индией остается безусловным приоритетом внешней политики России. О том, повлияли ли на безупречную историю дружбы России и Индии действия Запада, что будет с сотрудничеством в энергетической сфере в новых реалиях и об открывшихся новых направлениях совместной работы рассказал в интервью РИА Новости по случаю профессионального праздника дипломатов посол России в Индии Денис Алипов.

– В конце прошлого года президент России Владимир Путин посетил Индию для проведения ежегодного российско-индийского саммита. Как вы оцениваете отношения Индии и России на нынешний момент, их потенциал и совместные проекты стран?

– Государственный визит президента России Владимира Путина и его переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках 23-го двустороннего саммита 4-5 декабря в Нью-Дели имели, безусловно, этапное значение. Встреча проходила на фоне 25-летия двустороннего стратегического партнерства и 15-летия с момента установления особо привилегированного стратегического партнерства. Наши отношения – это безупречная история дружбы, и они остаются уникальным примером межгосударственных связей, основанных на равноправии, взаимном уважении и доверии. Разноплановое, взаимовыгодное взаимодействие с Индией – безусловный приоритет внешней политики России.

Лидерами был подтвержден обоюдный настрой на трансформацию связей в новое качество в соответствии с духом времени и потребностями наших взаимодополняемых экономик. Главное внимание было уделено поддержке торгово-инвестиционной кооперации. О ее колоссальном потенциале говорят рекордные значения взаимной торговли. По данным минторгпрома Индии, в январе-октябре 2025 года ее объем составил 53,8 миллиарда долларов. Россия сохраняет позиции четвертого крупнейшего торгового партнера Индии, включая лидерство по поставкам нефти (периодами до 30%), нефтепродуктов (28%), подсолнечного масла (51%), удобрений (21%).

Несмотря на откровенные попытки подорвать российско-индийские связи, мы совместно находим пути адаптироваться к новым условиям. Нам удается поддерживать хороший темп в решении важнейшей задачи по диверсификации экономических отношений. Так, весомый импульс получила работа по наращиванию индийского импорта в Россию – этой теме был посвящен деловой форум, состоявшийся в рамках декабрьского госвизита президента России в целях увеличения импорта из Индии товаров и услуг по обширной номенклатуре. Открываются перспективы для расширения обоюдного доступа на рыки аграрной продукции, включая морепродукты, а также для создания совместных предприятий по производству удобрений.

Многократно активизировались деловые контакты и межрегиональные связи. Прямые взаиморасчеты стали более независимыми: доля нацвалют в них достигла 97%. Большую выгоду принесет реализация альтернативных логистических проектов: МТК "Север-Юг", морского коридора "Ченнаи-Владивосток" и Севморпути. Более упорядоченный характер приобретает сфера трудовой мобильности, которая может способствовать расширению деловых и межчеловеческих контактов.

Заметным шагом стал запуск механизма уполномоченного экономического оператора. Востребовано создание совместных торгово-промышленных объединений и дальнейшее сокращение торговых барьеров. В числе приоритетных ориентиров на ближайшую перспективу можно выделить заключение соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индией, переговоры по которому начались в ноябре 2025 года.

Высокий статус двусторонних отношений характеризуется успешным ходом сотрудничества по уникальным высокотехнологическим проектам. Россия занимает ведущие позиции в Индии в области ВТС, предлагая партнерам передовые системы и подтверждая на практике готовность к глубокой локализации их производства в соответствии с инициативой "Делай в Индии", в том числе предлагая проект истребителя пятого поколения Су-577Э. Мы остаемся единственной страной, успешно сотрудничающей с Нью-Дели в области мирного атома – продолжается строительство АЭС "Куданкулам".

Расширяется кооперация в нефтехимии, металлургии, железнодорожном машиностроении, судостроении, освоении космического пространства, ИКТ, финтехе, ИИ, кибербезопасности, квантовых вычислениях, биомедицине, материаловедении, развитии "умных городов". Настоящим прорывом в сфере авиастроения станет совместная работа по производству в Индии востребованных здесь самолетов Superjet-100, а также поставкам обновленных турбовинтовых Ил-114-300, которые были успешно продемонстрированы на авиасалоне в Хайдарабаде 28-31 января 2026 года.

Уверен, что динамичное продвижение по этим и другим направлениям будет способствовать выполнению подтвержденной лидерами задачи выйти на показатели товарооборота в 100 миллиардов долларов к 2030 году. Принятая на саммите программа развития российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года задает для этого четкие ориентиры.

– Индия приняла ротационное председательство в БРИКС на 2026 год. Какие у России ожидания от предстоящего председательства Нью-Дели в организации? Когда может пройти ежегодный саммит с участием глав государств-членов объединения?

– Приветствуем настрой индийского председательства сохранить и нарастить динамику многопрофильного сотрудничества в формате БРИКС по всем трем магистральным направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные контакты. Тема индийского года – "Укрепление устойчивости, инновации, сотрудничество и стабильность".

Под таким девизом будем углублять диалог в области борьбы с терроризмом и безопасного использования ИКТ, содействовать повышению роли развивающихся стран в институтах глобального управления. Продолжатся конкретные шаги по развитию торгово-инвестиционных связей в объединении, которые будут заложены в стратегию экономического партнерства БРИКС на период до 2030 года. В документе будут определены магистральные задачи нашей совместной работы по вопросам, касающимся многосторонней торговой системы, цифровой экономики, финансовой кооперации и устойчивого развития.

В духе преемственности важно реализовывать и ранее достигнутые договоренности. На фоне нарастающего протекционизма и продолжающейся практики применения односторонних нелегитимных рестрикций особую актуальность приобретает формирование устойчивых к внешним рискам механизмов поддержки практического сотрудничества.

Перспективными в этой связи видим запущенные в период российского председательства в БРИКС в 2024 года флагманские проекты - трансграничную платежную инициативу, расчетно-платежную инфраструктуру, перестраховочную компанию, инвестиционную платформу, зерновую биржу.

Индийское председательство призвано создать дополнительные возможности для интенсификации контактов по линии мининдел и глав совбезов, отраслевых ведомств, продвижения межпарламентского измерения, расширения экспертных, деловых, научно-технологических и гуманитарных связей. Убежден, что новые договоренности придадут заметный импульс нашей кооперации по проблематике нацвалют, внедрению ИИ, поддержке бизнеса, борьбе с новыми вызовами. Ожидаем, что страны-партнеры также будут подключаться к разветвленной архитектуре механизмов взаимодействия там, где это уместно и востребовано. В целом, привлекая развивающиеся государства Глобального Юга к мероприятиям БРИКС в рамках расширенных форматов, включая "аутрич"/"БРИКС плюс", объединение выступает в роли флагмана многосторонности и проводника идей обновления системы глобального управления с упором на повышение в ней роли стран мирового большинства и преодоление глобальных дисбалансов.

Сроки проведения саммита согласовываются. Дождемся обнародования календаря мероприятий индийским председательством.

– В конце января в индийском Хайдарабаде прошла выставка Wings India 2026, на которой были подписаны ряд соглашений индийских государственных и частных фирм с российской стороной. Ожидаете ли вы развития сотрудничества в этой сфере? Какие формы может принять это сотрудничество и какие сроки могут потребоваться для получения результатов?

– Участие российской делегации во главе с заместителем министра промышленности и торговли Геннадием Абраменковым в международном авиасалоне Wings India в Хайдарабаде было весьма успешным. Отчасти его можно считать знаковым.

Впервые за рубежом были представлены современные модели отечественных региональных самолетов, таких как турбореактивный "Суперджет-100" (SJ-100), турбовинтовой Ил-114-300, а также представительский SSJ-100 Aurus, Ил-114-300 принял участие в летной программе выставки.

Впервые в современной истории были достигнуты двусторонние договоренности о сборке российской гражданской авиатехники за рубежом. В развитие ранее подписанного меморандума "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в ГК "Ростех") и индийский авиастроительный концерн HAL заключили договор о совместной работе по производству SJ-100 в Индии. Документ станет основой для дальнейшего лицензионного производства на территории Индии.

Среди других ключевых результатов – подписание предварительного соглашения между "ОАК" и индийской компанией Flamingo Aerospace на поставку шести единиц самолета Ил-114-300 начиная с 2028 года.

Данные договоренности открывают широкие перспективы. Россия благодаря достижениям отечественного авиастроения может уверенно претендовать на нишу ближнемагистральной авиации в Индии. Здесь эти проекты воспринимаются с энтузиазмом как весомый вклад в развитие местного авиапрома и наращивание внутренних региональных авиаперевозок. Их практическая реализация закрепит за Россией имидж авиационной державы и создаст задел для наращивания потенциала авиационной отрасли в нашей стране.

– Насколько успешно реализуется соглашение России и Индии в области трудовой миграции? Сколько еще жителей Индии могут в этом году получить разрешения на работу в России?

– В последние годы тематика трудовой мобильности приобретает все большее звучание в диалоге с Индией. На текущем этапе нехватка рабочей силы в России, с одной стороны, и высокий потенциал Индии как ее поставщика, с другой, выступают основой для взаимного интереса в данной сфере. Индия в настоящее время обладает крупнейшим по численности населением с огромными трудовыми ресурсами. Около 50% жителей страны – люди трудоспособного возраста, а потому взаимодействие в этой сфере представляется весьма перспективным.

Сегодня мы видим растущий запрос на привлечение индийских работников в российских регионах и бизнесе. Речь, главным образом, идет о таких сферах, как сельское хозяйство, строительство, ЖКХ, горнорудная промышленность, нефтегазовый сектор, металлургия, судостроение, легкая промышленность, фармацевтика, медицина, ИКТ, сфера услуг и другое. По разным данным сегодня в нашей стране трудится свыше 70 тысяч индийцев.

С подписанием в ходе саммита двух межправсоглашений о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого и о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией трудовая мобильность между нашими странами будет возрастать, в том числе благодаря возможности прямого найма работодателями. Важно при этом, что она приобретет прозрачность и регулируемый характер.

– В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Индия прекратила закупки российской нефти. Как вы оцениваете сотрудничество Индии и России в энергетической сфере?

– Наше двустороннее сотрудничество с Индией в энергетической сфере всегда было одним из приоритетных направлений экономической повестки дня. В ходе встречи лидеров в декабре прошлого года в Нью-Дели вопросам расширения энергетической кооперации было уделено особое внимание. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова и дальше обеспечивать бесперебойную поставку энергоресурсов для быстрорастущей индийской экономики.

Введенные в конце прошлого года США односторонние незаконные рестрикции в отношении "Роснефти" и "Лукойла" определенным образом повлияли на перераспределение потоков в сторону углеводородов.

В настоящее время эксперты отмечают ожидаемую корректировку нефтяного рынка страны, которая в первую очередь связана с желанием игроков минимизировать риски вторичных санкций.

Тем не менее, несмотря на противодействие Запада и ситуативное снижение объемов в декабре-январе до 1,2 миллиона баррелей в сутки, мы остаемся крупнейшим поставщиком нефти для Индии. С учетом существенных скидок на российские сорта выгода для местной нефтеперерабатывающей промышленности очевидна. Исходим из того, что Россия сохранит за собой статус одного из основных поставщиков энергоносителей, а предприниматели смогут скорректировать сложившийся формат взаимодействия с учетом текущей конъюнктуры.

В целом в энергетической сфере мы остаемся самыми надежными партнерами Индии по целому ряду стратегических направлений, прежде всего в области мирного атома. Амбициозная задача правительства Индии по достижению 100 ГВт мощности к 2047 году открывает новые возможности для совместной работы. Помимо возведения АЭС "Куданкулам", ведем предметный диалог с участниками рынка о возможных новых проектах серийного сооружения в Индии современных энергоблоков большой мощности на основе проверенной временем технологии ВВЭР.

Другим перспективным треком видится кооперация по строительству станций малой мощности, способных дать дополнительный импульс развитию изолированных регионов, обеспечив поставку "чистой" электроэнергии в удаленные районы.