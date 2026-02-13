https://ria.ru/20260213/alekseev-2074211767.html
Фигурантам дела о покушении на генерала Алексеева предъявили обвинения
Фигурантам дела о покушении на генерала Алексеева предъявили обвинения - РИА Новости, 13.02.2026
Фигурантам дела о покушении на генерала Алексеева предъявили обвинения
Фигурантов уголовного дела о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева обвинили в терроризме, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T16:19:00+03:00
2026-02-13T16:19:00+03:00
2026-02-13T17:15:00+03:00
происшествия
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
покушение на генерала алексеева в москве
дубай
тернопольская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388884_0:136:3181:1925_1920x0_80_0_0_b545afaa7059175d5074dba7bd7f0e6a.jpg
https://ria.ru/20260209/kriminal-2073177558.html
россия
дубай
тернопольская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Допрос исполнителя покушения на генерала Алексеева Любомира Корбы и его пособника
Допрос исполнителя покушения на генерала Алексеева Любомира Корбы и его пособника.
2026-02-13T16:19
true
PT5M49S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388884_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_ec52474c27964c1a3d4fa8d606a28b99.jpg
Пособник покушения на генерала Алексеева Васин жил в квартире на северо-западе Москвы
Пособник покушения на генерала Алексеева Васин жил в квартире на северо-западе Москвы.
2026-02-13T16:19
true
PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), покушение на генерала алексеева в москве, дубай, тернопольская область
Происшествия, Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Покушение на генерала Алексеева в Москве, Дубай, Тернопольская область
Фигурантам дела о покушении на генерала Алексеева предъявили обвинения
СК предъявил обвинение в теракте фигурантам дела о покушении на Алексеева
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Фигурантов уголовного дела о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева обвинили в терроризме, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Следствие предъявляет обвинение <...> Любомиру Корбе, Виктору Васину и Павлу Васину. Зинаиде Серебрицкой аналогичное обвинение будет предъявлено заочно", — сказала она.
Мотив преступления — напугать население для дальнейшей дестабилизации работы властей, отметила Петренко.
СК
продолжает устанавливать других организаторов покушения.
Утром 6 февраля на первого замначальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Владимира Алексеева совершили покушение. В доме на Волоколамском шоссе преступник четыре раза выстрелил в него из пистолета Макарова и скрылся. Генерал-лейтенанта госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Спустя два дня нападавшего задержали в Дубае
и передали России
. Им оказался уроженец Тернопольской области Любомир Корба, прибывший в Москву в конце декабря 2025 года. По заданию украинских спецслужб он должен был совершить теракт против военного.
В числе его пособников — россияне Виктор Васин и его сын Павел. Первый оказался сторонником ФБК*. Он снимал для киллера конспиративную квартиру и покупал проездные билеты. Второй обеспечивал других фигурантов транспортом для слежки и изъятия оружия из схрона. Их арестовали. Третий фигурант — Зинаида Серебрицкая. Она проживала в одном доме с Алексеевым. Ее объявили в международный розыск.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, посягательстве на жизнь военнослужащего и незаконном обороте огнестрельного оружия.
* Признан в России экстремистской организацией и ликвидирован.