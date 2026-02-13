Фигурантам дела о покушении на генерала Алексеева предъявили обвинения

Автомобиль Следственного комитета России у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны Владимира Алексеева

Автомобиль Следственного комитета России у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны Владимира Алексеева

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Фигурантов уголовного дела о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева обвинили в терроризме, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Следствие предъявляет обвинение <...> Любомиру Корбе, Виктору Васину и Павлу Васину. Зинаиде Серебрицкой аналогичное обвинение будет предъявлено заочно", — сказала она.

Мотив преступления — напугать население для дальнейшей дестабилизации работы властей, отметила Петренко.

СК продолжает устанавливать других организаторов покушения.

Покушение на генерала

Утром 6 февраля на первого замначальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Владимира Алексеева совершили покушение. В доме на Волоколамском шоссе преступник четыре раза выстрелил в него из пистолета Макарова и скрылся. Генерал-лейтенанта госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Спустя два дня нападавшего задержали в Дубае и передали России . Им оказался уроженец Тернопольской области Любомир Корба, прибывший в Москву в конце декабря 2025 года. По заданию украинских спецслужб он должен был совершить теракт против военного.

В числе его пособников — россияне Виктор Васин и его сын Павел. Первый оказался сторонником ФБК*. Он снимал для киллера конспиративную квартиру и покупал проездные билеты. Второй обеспечивал других фигурантов транспортом для слежки и изъятия оружия из схрона. Их арестовали. Третий фигурант — Зинаида Серебрицкая. Она проживала в одном доме с Алексеевым. Ее объявили в международный розыск.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, посягательстве на жизнь военнослужащего и незаконном обороте огнестрельного оружия.