СМИ: Midad Energy подписала соглашение о намерениях купить активы "Лукойла"

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Саудовская компания Midad Energy подписала соглашение о намерениях приобрести международные активы "Лукойла", передает Рейтер со ссылкой на информированные источники.
По данным агентства, соглашение, подписанное в конце января, охватывает все целевые активы. Midad Energy согласилась разместить свое предложение о покупке за наличные средства на эскроу-счете, пока компании будут добиваться необходимых разрешений регулирующих органов, в том числе от министерства финансов США
"Компания Midad работает над обеспечением необходимого соблюдения нормативных требований. Предложение рассматривается как шаг с высокими ставками, подкрепленный прочными политическими связями…", — сообщил источник.
В октябре 2025 года США ввели санкции против "Лукойла" и его "дочек", в которых ему принадлежит более 50 процентов. После этого компания заявила, что хочет продать зарубежные активы, и вскоре согласовала основные условия сделки с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем тот отозвал предложение, так как не получил от американского Минфина необходимую лицензию.
В ноябре СМИ сообщали об интересе к зарубежным активам "Лукойла" со стороны других игроков. Среди них были американская инвестиционная компания Carlyle, а также Chevron, ExxonMobil и Национальная нефтяная компания Абу-Даби.
"Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе — в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Помимо этого, он является оператором проекта "Западная Курна — 2" в Ираке с долей 75 процентов. Есть несколько активов в Африке, где у "Лукойла" 50 процентов. В некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
В Казахстане структура "Лукойла" входит, в частности, в число акционеров Каспийского трубопроводного консорциума. А на Каспийском шельфе компания вместе с нефтегазовым оператором "Казмунайгаз" разрабатывает перспективные проекты "Каламкас-море" и "Хазар".