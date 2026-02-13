Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Midad Energy подписала соглашение о намерениях купить активы "Лукойла" - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:17 13.02.2026 (обновлено: 02:04 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/aktivy-2074054344.html
СМИ: Midad Energy подписала соглашение о намерениях купить активы "Лукойла"
СМИ: Midad Energy подписала соглашение о намерениях купить активы "Лукойла" - РИА Новости, 13.02.2026
СМИ: Midad Energy подписала соглашение о намерениях купить активы "Лукойла"
Саудовская компания Midad Energy подписала соглашение о намерениях приобрести международные активы "Лукойла", передает Рейтер со ссылкой на информированные... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T00:17:00+03:00
2026-02-13T02:04:00+03:00
экономика
лукойл
министерство финансов сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102717/13/1027171387_0:1078:1365:1846_1920x0_80_0_0_a372ba1ecbb825da5881d0d405e28226.jpg
https://ria.ru/20260211/npz-2073542750.html
https://ria.ru/20260129/lukoyl-2070914500.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102717/13/1027171387_0:950:1365:1974_1920x0_80_0_0_e266e4a07efb6b3ab290a256573e9e71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, лукойл, министерство финансов сша
Экономика, ЛУКОЙЛ, Министерство финансов США
СМИ: Midad Energy подписала соглашение о намерениях купить активы "Лукойла"

Reuters: Midad Energy подписала соглашение о намерениях купить активы "Лукойла"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЛоготип ОАО "Лукойл"
Логотип ОАО Лукойл - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Логотип ОАО "Лукойл". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Саудовская компания Midad Energy подписала соглашение о намерениях приобрести международные активы "Лукойла", передает Рейтер со ссылкой на информированные источники.
По данным агентства, соглашение, подписанное в конце января, охватывает все целевые активы. Midad Energy согласилась разместить свое предложение о покупке за наличные средства на эскроу-счете, пока компании будут добиваться необходимых разрешений регулирующих органов, в том числе от министерства финансов США
"Компания Midad работает над обеспечением необходимого соблюдения нормативных требований. Предложение рассматривается как шаг с высокими ставками, подкрепленный прочными политическими связями…", — сообщил источник.
Логотип компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
СМИ: TotalEnergies купила принадлежавшие "Лукойлу" акции НПЗ в Нидерландах
11 февраля, 00:18
В октябре 2025 года США ввели санкции против "Лукойла" и его "дочек", в которых ему принадлежит более 50 процентов. После этого компания заявила, что хочет продать зарубежные активы, и вскоре согласовала основные условия сделки с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем тот отозвал предложение, так как не получил от американского Минфина необходимую лицензию.
В ноябре СМИ сообщали об интересе к зарубежным активам "Лукойла" со стороны других игроков. Среди них были американская инвестиционная компания Carlyle, а также Chevron, ExxonMobil и Национальная нефтяная компания Абу-Даби.
"Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе — в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Помимо этого, он является оператором проекта "Западная Курна — 2" в Ираке с долей 75 процентов. Есть несколько активов в Африке, где у "Лукойла" 50 процентов. В некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
В Казахстане структура "Лукойла" входит, в частности, в число акционеров Каспийского трубопроводного консорциума. А на Каспийском шельфе компания вместе с нефтегазовым оператором "Казмунайгаз" разрабатывает перспективные проекты "Каламкас-море" и "Хазар".
Логотип ОАО Лукойл - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Лукойл" рассказал о соглашении с Carlyle о продаже зарубежных активов
29 января, 09:55
 
ЭкономикаЛУКОЙЛМинистерство финансов США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала