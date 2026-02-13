СМИ: Midad Energy подписала соглашение о намерениях купить активы "Лукойла"

"Компания Midad работает над обеспечением необходимого соблюдения нормативных требований. Предложение рассматривается как шаг с высокими ставками, подкрепленный прочными политическими связями…", — сообщил источник.

В Казахстане структура "Лукойла" входит, в частности, в число акционеров Каспийского трубопроводного консорциума. А на Каспийском шельфе компания вместе с нефтегазовым оператором "Казмунайгаз" разрабатывает перспективные проекты "Каламкас-море" и "Хазар".