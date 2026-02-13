В Москве ветеринара оштрафовали за гибель аистов в частном зоопарке

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Ветеринар частного зоопарка "Планета обезьян" в Москве оштрафован на 200 тысяч рублей за гибель трех африканских аистов, находившихся долгое время без еды и воды, сообщает столичная прокуратура.
"С учетом позиции государственного обвинителя межрайонной природоохранной прокуратуры 44-летний ветеринарный врач частного зоопарка "Планета обезьян" приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей за гибель трех африканских шерстистых аистов. Он признан виновным по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными из корыстных побуждений, повлекшее их гибель)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по материалам проверки межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы. Как сообщили в ведомстве, ветеринарный врач предвидел гибель аистов, однако не исполнял свои должностные обязанности и не оказал своевременную помощь птицам, что повлекло их смерть.
"По результатам исследования выявлено, что животные на протяжении долгого времени находились без еды и воды, питались несъедобными предметами, в том числе остатками резины", - добавили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве сообщили, что также мужчина лишен права заниматься предпринимательской деятельностью по оказанию ветеринарных услуг на один год.
