Рейтинг@Mail.ru
В Москве ветеринара оштрафовали за гибель аистов в частном зоопарке - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/aist-2074229996.html
В Москве ветеринара оштрафовали за гибель аистов в частном зоопарке
В Москве ветеринара оштрафовали за гибель аистов в частном зоопарке - РИА Новости, 13.02.2026
В Москве ветеринара оштрафовали за гибель аистов в частном зоопарке
Ветеринар частного зоопарка "Планета обезьян" в Москве оштрафован на 200 тысяч рублей за гибель трех африканских аистов, находившихся долгое время без еды и... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T17:07:00+03:00
2026-02-13T17:07:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
https://ria.ru/20251229/putin-2065308901.html
https://ria.ru/20251226/primore-2064785698.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве ветеринара оштрафовали за гибель аистов в частном зоопарке

В Москве ветеринара оштрафовали за гибель трех аистов в частном зоопарке

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Ветеринар частного зоопарка "Планета обезьян" в Москве оштрафован на 200 тысяч рублей за гибель трех африканских аистов, находившихся долгое время без еды и воды, сообщает столичная прокуратура.
«
"С учетом позиции государственного обвинителя межрайонной природоохранной прокуратуры 44-летний ветеринарный врач частного зоопарка "Планета обезьян" приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей за гибель трех африканских шерстистых аистов. Он признан виновным по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными из корыстных побуждений, повлекшее их гибель)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон о требованиях к ветеринарам-фармацевтам
29 декабря 2025, 10:24
Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по материалам проверки межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы. Как сообщили в ведомстве, ветеринарный врач предвидел гибель аистов, однако не исполнял свои должностные обязанности и не оказал своевременную помощь птицам, что повлекло их смерть.
«
"По результатам исследования выявлено, что животные на протяжении долгого времени находились без еды и воды, питались несъедобными предметами, в том числе остатками резины", - добавили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве сообщили, что также мужчина лишен права заниматься предпринимательской деятельностью по оказанию ветеринарных услуг на один год.
Гребешки - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В Приморье ветеринара будут судить за контрабанду морского гребешка
26 декабря 2025, 10:14
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала