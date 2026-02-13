Рейтинг@Mail.ru
Аэропорты Москвы работают стабильно в условиях непогоды - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/aeroporty-2074208482.html
Аэропорты Москвы работают стабильно в условиях непогоды
Аэропорты Москвы работают стабильно в условиях непогоды - РИА Новости, 13.02.2026
Аэропорты Москвы работают стабильно в условиях непогоды
Аэропорты "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" продолжают стабильно обслуживать рейсы в условиях непогоды, отмен рейсов и уходов самолетов на... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T16:09:00+03:00
2026-02-13T16:09:00+03:00
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066070364_0:93:3153:1867_1920x0_80_0_0_9093704e92513b565a4f727b7774c66d.jpg
https://ria.ru/20260212/pogoda-2073926258.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066070364_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_fef1d07fbea479e74466ec205487df53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), снегопад в москве
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Снегопад в Москве
Аэропорты Москвы работают стабильно в условиях непогоды

Московские аэропорты стабильно обслуживают рейсы в условиях непогоды

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкУборка снега перед зданием аэропорта Домодедово
Уборка снега перед зданием аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Уборка снега перед зданием аэропорта Домодедово. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Аэропорты "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" продолжают стабильно обслуживать рейсы в условиях непогоды, отмен рейсов и уходов самолетов на запасные аэродромы нет, сообщили в Росавиации.
"Аэропорты "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" продолжают планово отправлять и принимать рейсы в условиях непогоды… Отмен рейсов из-за метеоусловий и уходов самолетов на запасные аэродромы нет", - говорится в сообщении.
Аэропорты столичного авиаузла по данным на 15.00 мск обслужили 629 рейсов: из них 351 на вылет и 278 – на прилет. Из-за необходимости дополнительной противообледенительной обработки есть краткосрочные задержки, но на срок более двух часов задержан всего один рейс.
"Работа воздушного транспорта в московском регионе находится в фокусе приоритетного внимания специалистов Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора", - отметили в Росавиации.
Последствия снегопада в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Погода снова готовится удивить москвичей. Что принесет Масленая неделя?
12 февраля, 16:02
 
РоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Шереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)Снегопад в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала