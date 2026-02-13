Аэропорты Москвы работают стабильно в условиях непогоды

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Аэропорты "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" продолжают стабильно обслуживать рейсы в условиях непогоды, отмен рейсов и уходов самолетов на запасные аэродромы нет, сообщили в Росавиации.

Аэропорты столичного авиаузла по данным на 15.00 мск обслужили 629 рейсов: из них 351 на вылет и 278 – на прилет. Из-за необходимости дополнительной противообледенительной обработки есть краткосрочные задержки, но на срок более двух часов задержан всего один рейс.