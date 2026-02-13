Рейтинг@Mail.ru
Московские аэропорты продолжают работу, несмотря на ухудшение погоды - РИА Новости, 13.02.2026
10:42 13.02.2026
Московские аэропорты продолжают работу, несмотря на ухудшение погоды
Московские аэропорты продолжают работу, несмотря на ухудшение погоды - РИА Новости, 13.02.2026
Московские аэропорты продолжают работу, несмотря на ухудшение погоды
Аэропорты московского авиаузла продолжают работу в условиях снегопада в столице, службы воздушных гаваней очищают полосы и перроны от снега, говорится в... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T10:42:00+03:00
2026-02-13T10:42:00+03:00
2026
1920
1920
true
Московские аэропорты продолжают работу, несмотря на ухудшение погоды

Московские аэропорты продолжают работу в условиях снегопада

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Аэропорты московского авиаузла продолжают работу в условиях снегопада в столице, службы воздушных гаваней очищают полосы и перроны от снега, говорится в комментариях РИА Новости представителей "Домодедово" и "Жуковского" и пресс-релизах "Шереметьево" и "Внуково".
Ранее Росавиация сообщала, что ухудшение погоды в четверг и пятницу может отразиться на работе аэропортов столичного региона.
"Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме... В настоящее время на перроне и привокзальной площади задействовано 63 единицы техники. Усилены смены бригад ручной уборки снежного покрова и точечной очистки труднодоступных мест. В том числе 17 человек занимаются ручной уборкой снега", - сообщили в аэропорту.
В "Жуковском" также подтвердили штатную работу аэропорта и сообщили о вывозе снега с территории аэродрома.
"Несмотря на сложные погодные условия, аэропорт "Шереметьево" продолжает работать в штатном режиме и стабильно обеспечивает рейсы на вылет и прилет... Осуществляется регулярная очистка взлетно-посадочных полос, привокзальных площадей и подъездных путей от снега и наледи", - говорится в пресс-релизе авиагавани.
"Службы "Внуково" также работают с привлечением необходимого количества персонала - задействовано 75 сотрудников и 68 единиц техники. За последние сутки из аэропорта вывезли около 16 тонн снега, обстановка в терминалах спокойная", - сообщили там.
Домодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Экономика
 
 
