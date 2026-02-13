Московские аэропорты продолжают работу, несмотря на ухудшение погоды

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Аэропорты московского авиаузла продолжают работу в условиях снегопада в столице, службы воздушных гаваней очищают полосы и перроны от снега, говорится в комментариях РИА Новости представителей "Домодедово" и "Жуковского" и пресс-релизах "Шереметьево" и "Внуково".

Ранее Росавиация сообщала, что ухудшение погоды в четверг и пятницу может отразиться на работе аэропортов столичного региона.

"Аэропорт " Домодедово " работает в штатном режиме... В настоящее время на перроне и привокзальной площади задействовано 63 единицы техники. Усилены смены бригад ручной уборки снежного покрова и точечной очистки труднодоступных мест. В том числе 17 человек занимаются ручной уборкой снега", - сообщили в аэропорту.

В "Жуковском" также подтвердили штатную работу аэропорта и сообщили о вывозе снега с территории аэродрома.

"Несмотря на сложные погодные условия, аэропорт " Шереметьево " продолжает работать в штатном режиме и стабильно обеспечивает рейсы на вылет и прилет... Осуществляется регулярная очистка взлетно-посадочных полос, привокзальных площадей и подъездных путей от снега и наледи", - говорится в пресс-релизе авиагавани.