Кумпилов рассмотрел показатели по переселению из ветхого жилья в Адыгее

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов на планерном заседании поставил задачи по реализации национальных проектов и госпрограмм в регионе, отдельно рассмотрены показатели работы по переселению граждан из ветхого жилья и по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава Адыгеи подчеркнул, что для предоставления жилья детям-сиротам республика ежегодно увеличивает финансирование из регионального бюджета. В 2024 году в рамках госпрограммы приобрели 150 квартир для детей-сирот, в 2025 году – столько же.

Как доложил первый замминистра строительства, транспорта ЖК и дорожного хозяйства региона Рамазан Ляфишев, в текущем году на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделено более 340 миллионов рублей, в том числе 300 миллионов рублей – из республиканского бюджета. На эти средства планируется обеспечить жильем 96 детей-сирот.

Также отмечается: чтобы выполнить поручение главы региона о ежегодном выделении не менее 150 квартир, продолжится работа по изысканию средств на обозначенные цели. Стоит задача – в ближайшие годы закрыть очередь прошлых лет. При этом Кумпилов поручил уделить внимание вопросам профилактики социального сиротства и повышения уровня работы комиссий по опеке и попечительству.

"За последние годы сделано немало, чтобы закрыть очередь прошлых лет и выйти на плановые показатели предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Мы продолжим делать все необходимое в этом направлении. Но есть и другой важный аспект данной работы. Наша задача – создать все условия для того, чтобы у всех детей было счастливое детство, чтобы они жили в полных и благополучных семьях", – приводит пресс-служба регправительства слова главы региона.

Далее на совещании был рассмотрен вопрос предоставления земельных участков военнослужащим и членам их семей. По информации председателя комитета РА по имущественным отношениям Ирины Бочарниковой, на 1 января 2026 года в Адыгее предоставлено 169 земельных участков, из них 74 земельных участка – участникам СВО, 95 участков – членам семей участников СВО. Глава Адыгеи поручил в полном объеме отрабатывать все мероприятия, касающиеся поддержки участников СВО.

Ряд поручений касался мероприятий нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В их числе – переселение граждан из аварийного жилищного фонда. По информации Минстроя региона, в Адыгее утверждена региональная программа переселения граждан из аварийного жилья. На реализацию этапа 2025-2026 годов было направлено 60,9 миллиона рублей, в том числе – из средств Фонда развития территорий. Это позволило расселить 684 квадратных метра аварийного жилья в Тахтамукайском и Теучежском районах. Этап 2025–2026 годов завершен досрочно.

На этап 2026–2027 годов предварительно предусмотрено 104 миллионов рублей. Это позволит расселить около 870 квадратных метров аварийного жилья. Рамазан Ляфишев отметил, что на выделенные в 2026 году средства планируется завершить расселение 17 квартир в 6 аварийных домах Шовгеновского района, а также 10 квартир в одном доме в ауле Тахтамукай.

Благодаря национальному проекту "Инфраструктура для жизни" продолжается и реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. Одним из ключевых направлений этой работы остается внедрение современных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, позволяющих значительно повысить дисциплину водителей и снизить аварийность на дорогах региона. В 2025 году сумма поступлений от штрафов с камер фото- и видеофиксации нарушений превысила 1,6 миллиарда рублей. С начала 2026 года сумма поступлений от штрафов с использованием камер составила 80 миллионов рублей. Работа по установке камер продолжается. В 2025 году в республике установлены 32 камеры, направлено 48 миллионов рублей. В 2026 году на дорогах региона будет оборудовано не менее 16 новых комплексов.