Кумпилов дал поручения по ремонту соцобъектов в Адыгее

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов дал поручения по ремонту школ и других социальных объектов во время планерного совещания, сообщила пресс-служба регправительства.

Глава Адыгеи обратил внимание членов Кабмина РА на необходимость продолжения всех ранее начатых работ по развитию социальной инфраструктуры региона в сочетании с реализацией национальных проектов, госпрограмм, партийных проектов "Единой России".

"В последнее время мы увеличиваем софинансирование из республиканского бюджета для завершения больших проектов, выполнения мероприятий народной программы “Единой России”. Муниципалитеты также должны направлять свои дополнительные ресурсы на ремонт соцобъектов. Важно комплексно решать все вопросы развития социальной инфраструктуры. Если взялись ремонтировать или строить объект, то нужно максимально выполнить все необходимые работы, постоянно повышая комфортность пребывания в соцучреждениях", – отметил Кумпилов, его слова приводит пресс-служба.

В пресс-службе напомнили: при поддержке федерального центра за последние годы в регионе возведено 11 школ, 18 детсадов, десятки ФАПов и врачебных амбулаторий, отремонтировано большое число больниц, учреждений культуры. Продолжается ремонт зданий дошкольных и школьных учреждений.

Как доложил министр образования и науки региона Евгений Лебедев, до 2027 года в республике планируется отремонтировать 30 объектов 33-х образовательных организаций. В этом году начнется ремонт 7 зданий школ и 6 зданий детских садов.

Глава Адыгеи поручил уделить внимание антитеррористической защищённости модернизируемых объектов, благоустройству территорий. Отдельно обсуждались вопросы повышения квалификации педагогических работников, комплектования школ учебной литературой.

Также в республике реализуется ряд проектов по развитию спортивной инфраструктуры. В частности, на совещании были обсуждены этапы строительства в поселке Тлюстенхабль современного модульного спортивного комплекса. Как доложил председатель Комитета РА по физической культуре и спорту Мурат Дагужиев, готовность объекта – более 80%. Уже завершились работы по монтажу металлоконструкций, кровли и сэндвич-панелей, окон. Идет монтаж системы электроснабжения, вентиляции. На этой неделе строители приступают к монтажу блочного теплового пункта. С учетом внесения изменений в проект благоустройства прилегающей территории, все работы должны быть завершены к лету.

Глава Адыгеи поручил уделить самое серьезное внимание развитию поселка Тлюстенхабль, привлечь к этой работе местных жителей, вместе рассмотреть стратегию решения накопившихся проблем и начать с наведения санитарной чистоты в поселке. Кумпилов подчеркнул, что эти вопросы актуальны для всех территорий, поэтому с наступлением тепла нужно активнее наводить порядок в муниципалитетах, проводить субботники.

Далее участники заседания обсудили вопрос реконструкции бассейна в городском парке культуры и отдыха в Майкопе. Работы начались в прошлом году в рамках реализации инвестиционного проекта "Развитие майкопской рекреационной зоны как центра притяжения" с привлечением денежных средств специального казначейского кредита в размере 450 миллионов рублей.

Как доложил мэр Майкопа Геннадий Митрофанов, в ходе первого этапа демонтировали прежние сооружения, устроили сваи, укрепили откосы. Также на территории, прилегающей к бассейну, обустроили строения вспомогательного использования – туалет и канализационную насосную станцию. В рамках второго этапа планируется комплекс основных работ: устройство водоема с пляжной зоной; строительство каскадного фонтана, пешеходного моста, лестниц; благоустройство и озеленение территории. Для их выполнения в конце прошлого года было получено положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость работ в соответствии с проектно-сметной документацией составляет 2,7 миллиарда рублей. В настоящее время определяется возможный источник финансирования работ.