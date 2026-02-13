Судью в отставке из Адыгеи обвинили во взятке

По данным следствия, с 10 июня 2023 по 11 января 2024 года Воитлев, исполнявший обязанности председателя Шовгеновского районного суда в Адыгее, получил от подсудимого через посредника взятку в 2,5 миллиона рублей за возвращение дела прокурору и снятие ареста с имущества фигуранта.