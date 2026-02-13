Рейтинг@Mail.ru
Судью в отставке из Адыгеи обвинили во взятке - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/adygeya-2074112888.html
Судью в отставке из Адыгеи обвинили во взятке
Судью в отставке из Адыгеи обвинили во взятке - РИА Новости, 13.02.2026
Судью в отставке из Адыгеи обвинили во взятке
Судье в отставке из Адыгеи Адаму Воитлеву предъявлено обвинение в получении взятки на 2,5 миллиона рублей, сообщается в канале СК РФ на платформе Мах. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T11:24:00+03:00
2026-02-13T11:24:00+03:00
происшествия
россия
республика адыгея
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474176_0:96:2784:1662_1920x0_80_0_0_b8190601beeae55263de603f74b09f88.jpg
https://ria.ru/20260211/sudya-2073585018.html
https://ria.ru/20251229/grishin-2065299606.html
россия
республика адыгея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474176_221:0:2564:1757_1920x0_80_0_0_a8ebd38de71deee4987159c771144aaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика адыгея, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Адыгея, Следственный комитет России (СК РФ)
Судью в отставке из Адыгеи обвинили во взятке

Судью в отставке из Адыгеи Воитлева обвинили во взятке в 2,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Судье в отставке из Адыгеи Адаму Воитлеву предъявлено обвинение в получении взятки на 2,5 миллиона рублей, сообщается в канале СК РФ на платформе Мах.
В ноябре 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) разрешила возбудить против Воитлева дело о взяточничестве на 2,5 миллиона рублей.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Бастрыкин возбудил дело против судьи в отставке Ухтинского горсуда Коми
11 февраля, 10:09
"Председателем Следственного комитета России Александром Ивановичем Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ возбуждено уголовное дело в отношении судьи Шовгеновского районного суда республики Адыгея в отставке Адама Воитлева. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с 10 июня 2023 по 11 января 2024 года Воитлев, исполнявший обязанности председателя Шовгеновского районного суда в Адыгее, получил от подсудимого через посредника взятку в 2,5 миллиона рублей за возвращение дела прокурору и снятие ареста с имущества фигуранта.
Добавляется, что полномочия Воитлева прекращены в октябре 2025 года в связи с уходом в отставку.
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
ВККС разрешила возбудить дело против судьи в отставке Гришина
29 декабря 2025, 09:53
 
ПроисшествияРоссияРеспублика АдыгеяСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала