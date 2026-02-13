Судью в отставке из Адыгеи обвинили во взятке

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Судье в отставке из Адыгеи Адаму Воитлеву предъявлено обвинение в получении взятки на 2,5 миллиона рублей, сообщается в канале СК РФ на платформе Мах.
В ноябре 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) разрешила возбудить против Воитлева дело о взяточничестве на 2,5 миллиона рублей.
"Председателем Следственного комитета России Александром Ивановичем Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ возбуждено уголовное дело в отношении судьи Шовгеновского районного суда республики Адыгея в отставке Адама Воитлева. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с 10 июня 2023 по 11 января 2024 года Воитлев, исполнявший обязанности председателя Шовгеновского районного суда в Адыгее, получил от подсудимого через посредника взятку в 2,5 миллиона рублей за возвращение дела прокурору и снятие ареста с имущества фигуранта.
Добавляется, что полномочия Воитлева прекращены в октябре 2025 года в связи с уходом в отставку.
