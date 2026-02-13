Рейтинг@Mail.ru
Росаккредитация опровергла сообщения о запрете параллельного импорта Adidas
15:39 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/adidas-2074201223.html
Росаккредитация опровергла сообщения о запрете параллельного импорта Adidas
Росаккредитация опровергла сообщения о запрете параллельного импорта Adidas - РИА Новости, 13.02.2026
Росаккредитация опровергла сообщения о запрете параллельного импорта Adidas
Росаккредитация опровергла сообщения СМИ о запрете параллельного импорта в Россию продукции под брендом Adidas, речь идет исключительно о блокировке отдельных... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T15:39:00+03:00
2026-02-13T15:39:00+03:00
россия
adidas ag
федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
lamoda
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15729/07/157290722_0:37:1001:600_1920x0_80_0_0_aad456f7c14ec18b0843369f39ebe2f5.jpg
https://ria.ru/20260113/alikhanov-2067520529.html
россия
россия, adidas ag, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), lamoda
Россия, Adidas AG, Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация), Lamoda
Росаккредитация опровергла сообщения о запрете параллельного импорта Adidas

Росаккредитация опровергла сообщения о запрете параллельного импорта в РФ Adidas

© Иллюстрация РИА НовостиAdidas
Adidas - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Иллюстрация РИА Новости
Adidas. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Росаккредитация опровергла сообщения СМИ о запрете параллельного импорта в Россию продукции под брендом Adidas, речь идет исключительно о блокировке отдельных партий товара, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в пятницу ряд Telegram-каналов написал, что Росаккредитация аннулировала как минимум 10 сертификатов соответствия на оригинальную обувь и одежду от немецкого производителя Adidas. Под угрозой также оказались Nike, Reebok и Puma.
"В связи с распространением в СМИ недостоверных сообщений о запрете параллельного импорта в Россию продукции под брендом Adidas, Росаккредитация подчеркивает, что речь идет исключительно о блокировке отдельных партий товара, заявленного как продукция Adidas, причем по совершенно законным основаниям: на него отсутствовали документы подтверждения соответствия", - говорится в сообщении Росаккредитации.
Ранее в пресс-службе онлайн-платформы Lamoda сообщили РИА Новости, что приостановка продаж Adidas, Nike, Reebok и Puma коснется минимальной части объема ввозимой партии, так как основная часть разрешительной документации выпускается в России.
Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Антон Алиханов: мы видим устойчивое снижение параллельного импорта в Россию
13 января, 10:00
 
Россия Adidas AG Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) Lamoda
 
 
