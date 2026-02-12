Рейтинг@Mail.ru
Врачи в Хабаровском крае вернули зрение 111-летней женщине - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
09:54 12.02.2026 (обновлено: 10:18 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/zrenie-2073829299.html
Врачи в Хабаровском крае вернули зрение 111-летней женщине
Врачи в Хабаровском крае вернули зрение 111-летней женщине - РИА Новости, 12.02.2026
Врачи в Хабаровском крае вернули зрение 111-летней женщине
Хабаровские медики вернули зрение самой пожилой жительнице края, сообщило региональное правительство. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T09:54:00+03:00
2026-02-12T10:18:00+03:00
хорошие новости
хабаровский край
мнтк "микрохирургия глаза"
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073834686_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_94683ed8b465b0d02f4dd3e3508e2068.jpg
https://ria.ru/20260211/lifestream--2073612473.html
https://ria.ru/20260211/novosibirsk-2073582851.html
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073834686_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_2248bfad4ba1e51778990c659c4e671e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровский край, мнтк "микрохирургия глаза", общество
Хорошие новости, Хабаровский край, МНТК "Микрохирургия глаза", Общество
Врачи в Хабаровском крае вернули зрение 111-летней женщине

В Хабаровском крае 111-летней женщине удалили катаракту и вернули зрение

© Фото : МНТК "МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА" имени академика С.Н. Фёдорова111-летняя жительница Хабаровска Мария Огиенко на диагностическом обследовании зрения
111-летняя жительница Хабаровска Мария Огиенко на диагностическом обследовании зрения - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : МНТК "МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА" имени академика С.Н. Фёдорова
111-летняя жительница Хабаровска Мария Огиенко на диагностическом обследовании зрения
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАБАРОВСК, 12 фев — РИА Новости. Хабаровские медики вернули зрение самой пожилой жительнице края, сообщило региональное правительство.
"Самой пожилой жительнице Хабаровского края провели сложную офтальмологическую операцию и вернули зрение в 111 лет", — говорится в релизе.
Хирурги во время операции - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Московские врачи удалили гигантскую опухоль десятимесячной девочке
Вчера, 11:56
В конце прошлого года Мария Огиенко обратилась в хабаровский филиал МНТК "Микрохирургия глаза" с катарактой. Несмотря на почтенный возраст пациентки, врачи успешно заменили хрусталик и заодно избавили ее от астигматизма.
"Это не просто медицинский случай, а пример того, что современная хирургия не знает возрастных границ", — добавили в правительстве.
Теперь пациентка снова видит мир четко и ярко, заключили там.
Специалисты НМИЦ имени Мешалкина в Новосибирске спасли пятилетнего мальчика со смертельно опасным пульсом - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В Новосибирске врачи спасли ребенка со смертельно опасным пульсом
Вчера, 09:54
 
Хорошие новостиХабаровский крайМНТК "Микрохирургия глаза"Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала