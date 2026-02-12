https://ria.ru/20260212/zrenie-2073829299.html
Врачи в Хабаровском крае вернули зрение 111-летней женщине
Врачи в Хабаровском крае вернули зрение 111-летней женщине - РИА Новости, 12.02.2026
Врачи в Хабаровском крае вернули зрение 111-летней женщине
Хабаровские медики вернули зрение самой пожилой жительнице края, сообщило региональное правительство. РИА Новости, 12.02.2026
Врачи в Хабаровском крае вернули зрение 111-летней женщине
В Хабаровском крае 111-летней женщине удалили катаракту и вернули зрение