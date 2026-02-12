Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, что может грозить за рисунки в лифте - РИА Новости, 12.02.2026
12:43 12.02.2026
Эксперт рассказал, что может грозить за рисунки в лифте
Эксперт рассказал, что может грозить за рисунки в лифте
Штраф в размере 40 тысяч рублей, исправительные работы и даже арест могут грозить за несанкционированные рисунки в лифте, заявил NEWS.ru общественный деятель и... РИА Новости, 12.02.2026
Новости
россия, дмитрий бондарь, общество
Россия, Дмитрий Бондарь, Общество
Эксперт рассказал, что может грозить за рисунки в лифте

Бондарь: исправительные работы и арест могут грозить за рисунки в лифте

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Штраф в размере 40 тысяч рублей, исправительные работы и даже арест могут грозить за несанкционированные рисунки в лифте, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
"Рисовать на стенах лифта не разрешается, даже если рисунок кажется безобидным или красивым. Лифт в многоквартирном доме является общим имуществом, которым владеют все жильцы. Чтобы на законных основаниях разместить надпись на стене, надо получить согласие соседей на общем собрании собственников. Если такового нет, действия могут посчитать нарушением. Если из-за художества потребовался серьезный ремонт, ответственность может быть уголовной. Статья 167 УК РФ предусматривает наказание за умышленную порчу имущества. Это может быть штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы или даже арест до трех месяцев", - предупредил эксперт.
Кроме того, по словам Бондаря, подобное действия могут быть квалифицированы по статье о вандализме. По словам эксперта, если ущерб признан незначительным, то размер штрафа за повреждение имущества может составить 300–500 рублей.
РоссияДмитрий БондарьОбщество
 
 
