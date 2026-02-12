Рейтинг@Mail.ru
Жители поселка под Волгоградом возвращаются домой из ПВР после атаки ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:23 12.02.2026
Жители поселка под Волгоградом возвращаются домой из ПВР после атаки ВСУ
Жители поселка под Волгоградом возвращаются домой из ПВР после атаки ВСУ
Жители поселка под Волгоградом возвращаются домой из ПВР после атаки ВСУ

ВОЛГОГРАД, 12 фев – РИА Новости. Жители поселка Котлубань в Волгоградской области возвращаются домой из пунктов временного размещения, где они находились после ракетной атаки ВСУ, сообщили РИА Новости в администрации Городищенского района.
"Сейчас, на 16.30, люди отправлены обратно в Котлубань. Людей вывезли из пунктов, все живы и здоровы", - сказал собеседник агентства в районной администрации.
Как сообщал ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в связи с угрозой детонации после ракетной атаки, приведшей к возгоранию на объекте Минобороны, началась эвакуация жителей Котлубани. Были направлены автобусы, ПВР развернуты в Городищенском районном доме культуры и Городищенской ДЮСШ.
