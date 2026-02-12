https://ria.ru/20260212/zhiteli-2073969407.html
Жители поселка под Волгоградом возвращаются домой из ПВР после атаки ВСУ
Жители поселка под Волгоградом возвращаются домой из ПВР после атаки ВСУ - РИА Новости, 12.02.2026
Жители поселка под Волгоградом возвращаются домой из ПВР после атаки ВСУ
Жители поселка Котлубань в Волгоградской области возвращаются домой из пунктов временного размещения, где они находились после ракетной атаки ВСУ, сообщили РИА... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T17:23:00+03:00
2026-02-12T17:23:00+03:00
2026-02-12T17:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоградская область
городищенский район
андрей бочаров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волгоградская область
городищенский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, городищенский район, андрей бочаров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоградская область, Городищенский район, Андрей Бочаров, Вооруженные силы Украины
Жители поселка под Волгоградом возвращаются домой из ПВР после атаки ВСУ
РИА Новости: жители поселка Котлубань возвращаются в свои дома после атаки ВСУ