"Трудно предсказать": ученые забили тревогу из-за надвигающейся катастрофы
"Трудно предсказать": ученые забили тревогу из-за надвигающейся катастрофы - РИА Новости, 12.02.2026
"Трудно предсказать": ученые забили тревогу из-за надвигающейся катастрофы
Глобальное потепление может необратимо изменить климат на Земле, пишет Guardian.
"Трудно предсказать": ученые забили тревогу из-за надвигающейся катастрофы
Guardian: глобальное потепление может навечно изменить климат на Земле
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости.
Глобальное потепление может необратимо изменить климат на Земле, пишет Guardian
.
«
"Это закрепит за миром новый и адский климат "парниковой Земли", гораздо худший, чем повышение температуры на два — три градуса, к которому, как ожидается, мир приблизится", — говорится в материале.
По данным газеты, несмотря на постепенное повышение температуры окружающей среды, который уже оказывает влияние на людей и их жизни по всему миру, парниковый эффект будет еще более разрушительным явлением. Тем не менее, климатологи и специалисты говорят, что этот момент очень трудно предсказать.
"Трудно предсказать, когда именно наступят переломные моменты в климатической ситуации, поэтому крайне важны меры предосторожности", — приводятся в материале слова ученого Кристофера Вольфа.
