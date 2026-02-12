Рейтинг@Mail.ru
"Трудно предсказать": ученые забили тревогу из-за надвигающейся катастрофы
Наука
 
05:13 12.02.2026
"Трудно предсказать": ученые забили тревогу из-за надвигающейся катастрофы
"Трудно предсказать": ученые забили тревогу из-за надвигающейся катастрофы - РИА Новости, 12.02.2026
"Трудно предсказать": ученые забили тревогу из-за надвигающейся катастрофы
Глобальное потепление может необратимо изменить климат на Земле, пишет Guardian. РИА Новости, 12.02.2026
Новости
земля, в мире
Наука, Земля, В мире
"Трудно предсказать": ученые забили тревогу из-за надвигающейся катастрофы

Guardian: глобальное потепление может навечно изменить климат на Земле

Изображение Земли
Изображение Земли - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© iStock.com / shulz
Изображение Земли. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Глобальное потепление может необратимо изменить климат на Земле, пишет Guardian.
«
"Это закрепит за миром новый и адский климат "парниковой Земли", гораздо худший, чем повышение температуры на два — три градуса, к которому, как ожидается, мир приблизится", — говорится в материале.
По данным газеты, несмотря на постепенное повышение температуры окружающей среды, который уже оказывает влияние на людей и их жизни по всему миру, парниковый эффект будет еще более разрушительным явлением. Тем не менее, климатологи и специалисты говорят, что этот момент очень трудно предсказать.
"Трудно предсказать, когда именно наступят переломные моменты в климатической ситуации, поэтому крайне важны меры предосторожности", — приводятся в материале слова ученого Кристофера Вольфа.
В начале февраля астрономы предупредили о крупнейшем взрыве на Солнце, объяснив их сформировавшимся центром активности с исключительно большими запасами энергии. Поэтому звезда и порождает крупные вспышки, чтобы избавиться от нее.
Наука Земля В мире
 
 
