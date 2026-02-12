МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают требование Владимира Зеленского назначить точную дату вступления Украины в Евросоюз в рамках гарантий безопасности.
"Другими словами, ЕС, а значит и Германия, будут непосредственно вовлечены в военные действия в конфликте между Россией и Украиной даже после заключения будущего мирного соглашения", — подчеркнул Günter S.
"Украина никоим образом не соответствует требованиям для вступления в ЕС. Например, в этой стране царит невероятная коррупция, и ничего не делается для ее искоренения. Есть и другие страны, которые хотят вступить. Я считаю, что хватит... Больше никаких вступлений стран, которые только наживаются на этом. У Евросоюза и так уже достаточно проблем", — пожаловался ReKo.
"Вступление этой "страны" никак не связано с мирным договоров", — отметил Rainer L.
"Ничего другого эта марионетка делать не может. Коррумпированное государство никогда не должно стать членом ЕС", — указал Simon B.
В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы по частичному членству Украины в ЕС — это политические манипуляции, Евросоюз уже частично "вляпался" в Украину.
Во вторник газета Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов сообщила, что ЕС подготавливает план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в следующем году. План из нескольких шагов предполагает, помимо прочего, предоставление Киеву места за столом переговоров в ЕС еще до проведения требуемых реформ, а также преодоление возможного вето Венгрии. В июле 2017 года Совет ЕС одобрил соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом.