13:38 12.02.2026
Зеленский не получит самолеты, на которые надеется, заявила Захарова
в мире, европа, россия, швеция, владимир зеленский, мария захарова, вооруженные силы украины
В мире, Европа, Россия, Швеция, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Передача ВСУ самолетов из европейских стран, на которые рассчитывает Владимир Зеленский, фактически невозможна, потому что в Европе нет нужных производственных мощностей, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что еще в 2025 году Зеленский говорил о планах Швеции и Франции поставить ВСУ самолеты, и соответствующие соглашения были подписаны сторонами.
"Однако дальше деклараций о намерениях дело пока не пошло. В обозримой перспективе вряд ли что-либо в этом плане изменится. В Европе банально нет производственных мощностей для реализации столь амбициозных планов", - указала Захарова.
При этом дипломат отметила, что объявляемые Зеленским анонсы новых военно-финансовых траншей со стороны Запада показывают отсутствие стремления к миру.
"Случится уже весной". Зеленский принял решение не в пользу украинцев
"Случится уже весной". Зеленский принял решение не в пользу украинцев
Вчера, 08:00
 
