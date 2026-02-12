https://ria.ru/20260212/zelenskiy-2073894589.html
Зеленский не получит самолеты, на которые надеется, заявила Захарова
Зеленский не получит самолеты, на которые надеется, заявила Захарова
Передача ВСУ самолетов из европейских стран, на которые рассчитывает Владимир Зеленский, фактически невозможна, потому что в Европе нет нужных производственных... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T13:38:00+03:00
Зеленский не получит самолеты, на которые надеется, заявила Захарова
