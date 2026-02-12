МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Спекуляции Владимира Зеленского вокруг выборов на Украине могут усугубить его положение, пишет газета Berliner Zeitung.
"До тех пор, пока Зеленский, который с российской точки зрения является нелегитимным президентом с мая прошлого года, выдвигает условия, которые, как он знает, Москва вряд ли примет, пространство для маневра остается фактически замороженным", — резюмирует автор.
Ранее в среду газета Financial Times сообщала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. Однако позднее глава киевского режима это опроверг и вновь начал выдвигать условия для их проведения.
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%.
После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.