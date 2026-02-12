Рейтинг@Mail.ru
На Западе рассказали, чем обернется для Зеленского его новая авантюра - РИА Новости, 12.02.2026
02:51 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/zelenskiy-2073799671.html
На Западе рассказали, чем обернется для Зеленского его новая авантюра
На Западе рассказали, чем обернется для Зеленского его новая авантюра - РИА Новости, 12.02.2026
На Западе рассказали, чем обернется для Зеленского его новая авантюра
Спекуляции Владимира Зеленского вокруг выборов на Украине могут усугубить его положение, пишет газета Berliner Zeitung. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T02:51:00+03:00
2026-02-12T02:51:00+03:00
На Западе рассказали, чем обернется для Зеленского его новая авантюра

BZ: затягивание выборов может обернуться для Зеленского катастрофой

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Спекуляции Владимира Зеленского вокруг выборов на Украине могут усугубить его положение, пишет газета Berliner Zeitung.
"Президент Украины проводит рискованную стратегию. Он хочет выиграть время, надеясь, что геополитическая ситуация изменится в его пользу. <…> Если этот расчет не сработает, Киев в конечном итоге может оказаться под еще большим давлением",говорится в материале.
СМИ рассказали о страшном ударе по Зеленскому
00:38
СМИ рассказали о страшном ударе по Зеленскому
00:38
По данным газеты, глава киевского режима намеренно выдвигает неприемлемые для Москвы требования по Донбассу и прекращению огня, тем самым перекладывая на Россию ответственность за отсутствие мира.
"До тех пор, пока Зеленский, который с российской точки зрения является нелегитимным президентом с мая прошлого года, выдвигает условия, которые, как он знает, Москва вряд ли примет, пространство для маневра остается фактически замороженным", — резюмирует автор.
В Индии сообщили о расколе из-за России
01:39
В Индии сообщили о расколе из-за России
01:39
Ранее в среду газета Financial Times сообщала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. Однако позднее глава киевского режима это опроверг и вновь начал выдвигать условия для их проведения.
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%.
После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Выборы на Украине должны быть частью плана урегулирования, считает Мирошник
01:13
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
