СМИ рассказали о страшном ударе по Зеленскому
00:38 12.02.2026 (обновлено: 00:41 12.02.2026)
СМИ рассказали о страшном ударе по Зеленскому
Популярность Владимира Зеленского среди населения снизилась, пишет британская газета Telegraph.
РИА Новости
2026
РИА Новости
© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Популярность Владимира Зеленского среди населения снизилась, пишет британская газета Telegraph.
"За четыре года крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны она (Поддержка Зеленского. — Прим. Ред.) снизилась", — говорится в материале.
Как отмечает издание, на это серьезно повлияли коррупционные скандалы, которые также затронули и его администрацию.
Ранее в среду газета Financial Times сообщала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. Однако позднее глава киевского режима это опроверг и вновь начал выдвигать условия для их проведения.
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%.
После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
