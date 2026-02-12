https://ria.ru/20260212/zelenskiy-2073790416.html
СМИ рассказали о страшном ударе по Зеленскому
СМИ рассказали о страшном ударе по Зеленскому - РИА Новости, 12.02.2026
СМИ рассказали о страшном ударе по Зеленскому
Популярность Владимира Зеленского среди населения снизилась, пишет британская газета Telegraph. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T00:38:00+03:00
2026-02-12T00:38:00+03:00
2026-02-12T00:41:00+03:00
СМИ рассказали о страшном ударе по Зеленскому
Telegraph: популярность Зеленского у населения снизилась