"Случится уже весной". Зеленский принял решение не в пользу украинцев
08:00 12.02.2026 (обновлено: 08:07 12.02.2026)
"Случится уже весной". Зеленский принял решение не в пользу украинцев
Глава киевского режима делает пиар на охвативших страну блэкаутах, но терпение населения заканчивается. Ситуация осложняется с каждым днем. Почему весной станет
украина, киев, словакия, виталий кличко, денис шмыгаль, дтэк, вооруженные силы украины, владимир зеленский
Украина, Киев, Словакия, Виталий Кличко, Денис Шмыгаль, ДТЭК, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
Дудчак: киевский режим использует украинцев как заложников

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Виктор Жданов. Глава киевского режима делает пиар на охвативших страну блэкаутах, но терпение населения заканчивается. Ситуация осложняется с каждым днем. Почему весной станет только хуже — в материале РИА Носкости.

Игра втемную

По данным украинского Центра исследований энергетики, порядка тысячи домов в Киеве не отапливаются. К тому же большую часть суток в городе нет электричества.
Мэр Виталий Кличко предупредил об "очень тяжелых днях". Министр энергетики Денис Шмыгаль обещает обеспечить минимум 18 часов электричества в день домам без тепла, но люди ему не верят и выходят на протесты.
© Фото : Киевский городской советМэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевского городского совета
Мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевского городского совета - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : Киевский городской совет
Мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевского городского совета
На днях жители многоэтажек на левом берегу Днепра перекрыли две улицы недалеко от центра. Более двух суток у них не было света, а батареи холодные уже неделю. Температура в квартирах снизилась до шести-восьми градусов. Оказалось, энергетики просто экономят электричество.
"ДТЭК (крупнейшая энергетическая компания Украины. — Прим. ред.) решила поиграть и на те два часа, когда якобы есть свет, просто не подает напряжение или подает одну фазу, и ничего не работает", — возмущается киевский адвокат Ростислав Кравец.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
"Будет еще хуже". В чем Зеленский неожиданно признался украинцам
5 февраля, 08:00
Кличко оправдывается ремонтом Дарницкой ТЭС, который завершится в лучшем случае в апреле. Впрочем, по-настоящему восстанавливать энергосистему страны киевский режим не собирается.
© AP Photo / Sergei GritsРабочие устраняют последствия удара на Дарницкой тепловой электростанции в Киеве
Рабочие устраняют последствия удара на Дарницкой тепловой электростанции в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие устраняют последствия удара на Дарницкой тепловой электростанции в Киеве

Мина замедленного действия

Масштабы и последствия блэкаутов в Киеве могли быть значительно меньше. Замглавы комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко отмечает: власти провалили задание по обеспечению аварийного питания критической инфраструктуры. Речь о метро, насосах подкачки теплоносителей, водоканалов и многих других объектов.
Обещали в конце минувшего года выделить городу 100 мегаватт генерации. "Так и не запустили. <...> Одна установка заработает, дай бог, весной, а другая — летом", — сообщил Кучеренко.
© Фото : ГСЧС УкраиныОбстановка в станции метро в Киеве на фоне отключения электроэнергии
Обстановка в станции метро в Киеве на фоне отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Обстановка в станции метро в Киеве на фоне отключения электроэнергии
Не обошлось и без хищений. По данным местных СМИ, "Киевтеплоэнерго" за полгода до зимы заключила семь контрактов на 33 миллиона гривен (765 тысяч долларов) с фирмой "Новая перспектива люкс". Ни один контракт не выполнен. Как выяснилось, собственница компании — украинка, с 2022-го работающая поваром в Словакии.
Еще в марте 2025-го в Bloomberg указывали на плачевное состояние энергетической инфраструктуры Украины. Хранилища стремительно пустели. Для отопления и ТЭС, как подчеркивал гендиректор D.Trading (торгового подразделения ДТЭК) Дмитрий Сахарук, требовалось отыскать до пяти миллиардов кубов газа.
© РИА Новости / Александр Максименко | Перейти в медиабанкПредупреждающий знак на территории дожимной компрессорной станции в Харьковской области
Предупреждающий знак на территории дожимной компрессорной станции в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в медиабанк
Предупреждающий знак на территории дожимной компрессорной станции в Харьковской области
Но летом импорт из ЕС внезапно просел сразу на двадцать процентов. По сведениям "Страны.UA", в хранилища закачали шесть с половиной миллиардов кубов, а для отопительного сезона нужно десять.
При этом кредиторская задолженность украинского "Теплокоммунэнерго" достигла 35 миллионов долларов. Государство не помогает. В комитете Рады по энергетике говорят о "мине замедленного действия", но Банковая не реагирует.

Никто не поможет

Зеленскому не до этого — он продолжает заниматься самопиаром. Общаясь на днях с журналистами, глава режима намекнул, что якобы только благодаря ему электричество у населения появляется хотя бы изредка.
© AP Photo / Leo CorreaУлица в Харькове
Улица в Харькове - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Leo Correa
Улица в Харькове
Мощность энергосистемы снизилась с 56 гигаватт до 11, признал Зеленский. Приходится жертвовать бытовым комфортом ради боеспособности ВСУ. По подсчетам немецкого издания Junge Welt, военные забирают две трети энергии.
"Киев держит население в заложниках", — говорит политолог Александр Дудчак.
Ремонт энергообъектов с каждым разом все дороже и занимает больше времени, добавляет он. Комплектующих и запчастей не хватает — как и квалифицированного персонала.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПоврежденная электростанция украинской компании ДТЭК
Поврежденная электростанция украинской компании ДТЭК - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Поврежденная электростанция украинской компании ДТЭК
"Европа, может, и хотела бы помочь, но нечем. Там такое не производят. Привозят генераторы, но они вряд ли спасут экономику. Оптовые закупки дизеля сокращаются. То есть население еще приобретает топливо для генераторов, а вот предприятия — все меньше", — указывает эксперт.
Совладелец украинского холдинга "Гидроэнергоинвест-Акванова" Игорь Тынный считает, что дефицит электроэнергии сохранится минимум несколько лет. Ведь должных усилий к его преодолению никто не прилагает.
Нардеп Кучеренко ждет лишь отмены моратория на коммунальные тарифы для населения, действующего с 2022-го. Катастрофическое состояние энергетической отрасли делает повышение цен на газ, свет, тепло и воду наиболее "реалистичным сценарием", который, вероятно, реализуется уже весной.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Шансов все меньше". Зеленский ищет новый способ удержать власть
15 января, 08:00
 
УкраинаКиевСловакияВиталий КличкоДенис ШмыгальДТЭКВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленский
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
