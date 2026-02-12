МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Виктор Жданов. Глава киевского режима делает пиар на охвативших страну блэкаутах, но терпение населения заканчивается. Ситуация осложняется с каждым днем. Почему весной станет только хуже — в материале РИА Носкости.
Игра втемную
По данным украинского Центра исследований энергетики, порядка тысячи домов в Киеве не отапливаются. К тому же большую часть суток в городе нет электричества.
Мэр Виталий Кличко предупредил об "очень тяжелых днях". Министр энергетики Денис Шмыгаль обещает обеспечить минимум 18 часов электричества в день домам без тепла, но люди ему не верят и выходят на протесты.
На днях жители многоэтажек на левом берегу Днепра перекрыли две улицы недалеко от центра. Более двух суток у них не было света, а батареи холодные уже неделю. Температура в квартирах снизилась до шести-восьми градусов. Оказалось, энергетики просто экономят электричество.
"ДТЭК (крупнейшая энергетическая компания Украины. — Прим. ред.) решила поиграть и на те два часа, когда якобы есть свет, просто не подает напряжение или подает одну фазу, и ничего не работает", — возмущается киевский адвокат Ростислав Кравец.
Кличко оправдывается ремонтом Дарницкой ТЭС, который завершится в лучшем случае в апреле. Впрочем, по-настоящему восстанавливать энергосистему страны киевский режим не собирается.
Рабочие устраняют последствия удара на Дарницкой тепловой электростанции в Киеве
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие устраняют последствия удара на Дарницкой тепловой электростанции в Киеве
Мина замедленного действия
Масштабы и последствия блэкаутов в Киеве могли быть значительно меньше. Замглавы комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко отмечает: власти провалили задание по обеспечению аварийного питания критической инфраструктуры. Речь о метро, насосах подкачки теплоносителей, водоканалов и многих других объектов.
Обещали в конце минувшего года выделить городу 100 мегаватт генерации. "Так и не запустили. <...> Одна установка заработает, дай бог, весной, а другая — летом", — сообщил Кучеренко.
Обстановка в станции метро в Киеве на фоне отключения электроэнергии
© Фото : ГСЧС Украины
Обстановка в станции метро в Киеве на фоне отключения электроэнергии
Не обошлось и без хищений. По данным местных СМИ, "Киевтеплоэнерго" за полгода до зимы заключила семь контрактов на 33 миллиона гривен (765 тысяч долларов) с фирмой "Новая перспектива люкс". Ни один контракт не выполнен. Как выяснилось, собственница компании — украинка, с 2022-го работающая поваром в Словакии.
Еще в марте 2025-го в Bloomberg указывали на плачевное состояние энергетической инфраструктуры Украины. Хранилища стремительно пустели. Для отопления и ТЭС, как подчеркивал гендиректор D.Trading (торгового подразделения ДТЭК) Дмитрий Сахарук, требовалось отыскать до пяти миллиардов кубов газа.
Предупреждающий знак на территории дожимной компрессорной станции в Харьковской области
Предупреждающий знак на территории дожимной компрессорной станции в Харьковской области
Но летом импорт из ЕС внезапно просел сразу на двадцать процентов. По сведениям "Страны.UA", в хранилища закачали шесть с половиной миллиардов кубов, а для отопительного сезона нужно десять.
При этом кредиторская задолженность украинского "Теплокоммунэнерго" достигла 35 миллионов долларов. Государство не помогает. В комитете Рады по энергетике говорят о "мине замедленного действия", но Банковая не реагирует.
Никто не поможет
Зеленскому не до этого — он продолжает заниматься самопиаром. Общаясь на днях с журналистами, глава режима намекнул, что якобы только благодаря ему электричество у населения появляется хотя бы изредка.
Улица в Харькове
© AP Photo / Leo Correa
Улица в Харькове
Мощность энергосистемы снизилась с 56 гигаватт до 11, признал Зеленский. Приходится жертвовать бытовым комфортом ради боеспособности ВСУ. По подсчетам немецкого издания Junge Welt, военные забирают две трети энергии.
"Киев держит население в заложниках", — говорит политолог Александр Дудчак.
Ремонт энергообъектов с каждым разом все дороже и занимает больше времени, добавляет он. Комплектующих и запчастей не хватает — как и квалифицированного персонала.
Поврежденная электростанция украинской компании ДТЭК
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Поврежденная электростанция украинской компании ДТЭК
"Европа, может, и хотела бы помочь, но нечем. Там такое не производят. Привозят генераторы, но они вряд ли спасут экономику. Оптовые закупки дизеля сокращаются. То есть население еще приобретает топливо для генераторов, а вот предприятия — все меньше", — указывает эксперт.
Совладелец украинского холдинга "Гидроэнергоинвест-Акванова" Игорь Тынный считает, что дефицит электроэнергии сохранится минимум несколько лет. Ведь должных усилий к его преодолению никто не прилагает.
Нардеп Кучеренко ждет лишь отмены моратория на коммунальные тарифы для населения, действующего с 2022-го. Катастрофическое состояние энергетической отрасли делает повышение цен на газ, свет, тепло и воду наиболее "реалистичным сценарием", который, вероятно, реализуется уже весной.
