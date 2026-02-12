https://ria.ru/20260212/zelenskij-2074052796.html
Зеленский предпочел боевые действия "плохому" соглашению, пишет Atlantic
Зеленский предпочел боевые действия "плохому" соглашению, пишет Atlantic
Владимир Зеленский заявил, что предпочитает продолжение боевых действий заключению "плохого" мира, пишет журнал Atlantic. РИА Новости, 12.02.2026
Зеленский предпочел боевые действия "плохому" соглашению, пишет Atlantic
Atlantic: Зеленский предпочел боевые действия "плохому" мирному соглашению