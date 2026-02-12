Рейтинг@Mail.ru
Зеленский предпочел боевые действия "плохому" соглашению, пишет Atlantic - РИА Новости, 12.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
23:50 12.02.2026 (обновлено: 23:53 12.02.2026)
Зеленский предпочел боевые действия "плохому" соглашению, пишет Atlantic
Владимир Зеленский заявил, что предпочитает продолжение боевых действий заключению "плохого" мира, пишет журнал Atlantic. РИА Новости, 12.02.2026
Зеленский предпочел боевые действия "плохому" соглашению, пишет Atlantic

Atlantic: Зеленский предпочел боевые действия "плохому" мирному соглашению

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что предпочитает продолжение боевых действий заключению "плохого" мира, пишет журнал Atlantic.
«
"Зеленский сказал, что предпочел бы не заключать вообще никакого (мирного - ред.) соглашения", - говорится в статье.
В материале сообщается, что Зеленский предпочел продолжение боевых действий заключению "плохого соглашения".
Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников и другие источники ранее сообщала, что Украина начала планировать проведение президентских выборов вместе с референдумом по мирному соглашению после требования властей США провести оба голосования до 15 мая.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
