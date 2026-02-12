Рейтинг@Mail.ru
Зеленский разозлился на журналиста Atlantic после вопроса о коррупции - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:17 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/zelenskij-2074049998.html
Зеленский разозлился на журналиста Atlantic после вопроса о коррупции
Зеленский разозлился на журналиста Atlantic после вопроса о коррупции - РИА Новости, 12.02.2026
Зеленский разозлился на журналиста Atlantic после вопроса о коррупции
Владимир Зеленский огрызнулся на журналиста американского издания Atlantic, спросившего его о коррупционных причинах увольнения бывшего главы офиса Андрея... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T23:17:00+03:00
2026-02-12T23:17:00+03:00
в мире
андрей ермак
владимир зеленский
тимур миндич
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_0:48:3113:1799_1920x0_80_0_0_7028821ce3922c9cadf70f533c708cd1.jpg
https://ria.ru/20251129/ermak-2058554296.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_9c378cf8cc56bfff3605b7da33a9c041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, андрей ермак, владимир зеленский, тимур миндич, мирный план сша по украине
В мире, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Мирный план США по Украине
Зеленский разозлился на журналиста Atlantic после вопроса о коррупции

Зеленский огрызнулся на журналиста Atlantic, спросившего его о коррупции Ермака

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский огрызнулся на журналиста американского издания Atlantic, спросившего его о коррупционных причинах увольнения бывшего главы офиса Андрея Ермака, говорится в публикации.
В статье Atlantic по итогам интервью говорится, что Зеленский "по-прежнему отказался признать, что расследование о коррупции вынудило его принять решение" об увольнении Ермака.
«
"У меня были свои причины", - заявил Зеленский и, как отмечает издание, "прорычал", прерывая вопрос журналиста о Ермаке.
Зеленский 28 ноября 2025 года сообщил, что глава его офиса Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об его увольнении. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Ермак заявил, что уходит на фронт, пишут СМИ
29 ноября 2025, 05:16
 
В миреАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийТимур МиндичМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала