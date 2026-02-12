Рейтинг@Mail.ru
10:09 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/zelenskij-2073833362.html
Зеленский опубликовал указ о подготовке договоров о гарантиях безопасности
Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте указ, свидетельствующий о подготовке международных договоров относительно гарантий безопасности для Украины. РИА Новости, 12.02.2026
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
сергей лавров
рустем умеров
совет национальной безопасности и обороны украины
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, сергей лавров, рустем умеров, совет национальной безопасности и обороны украины, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Рустем Умеров, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Sergei GritsВладимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве
© AP Photo / Sergei Grits
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте указ, свидетельствующий о подготовке международных договоров относительно гарантий безопасности для Украины.
Зеленский, как свидетельствует указ, документом вводит в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 января 2026 года "О гарантиях безопасности для Украины". Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Рустема Умерова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Генсек организации Марк Рютте на пресс-конференции перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Генсек НАТО заявил о прогрессе в вопросе гарантий безопасности для Украины
11 февраля, 18:26
"Рассмотрев предложения по предоставлению Украине гарантий безопасности, подготовленные по результатам работы делегации Украины для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями РФ по достижению справедливого и устойчивого мира, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил: МИД совместно с минобороны в установленном порядке безотлагательно подготовить и представить... проекты международных договоров относительно гарантий безопасности для Украины", - говорится в решении СНБО.
Во вторник, 10 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что под гарантиями безопасности для Украины сейчас подразумевается не общеевропейская безопасность, а продолжение конфликта против России. Он напомнил, что во время переговоров с украинцами в Стамбуле в апреле 2022 года центральное место занимали гарантии безопасности. Москву это устраивало, потому что это действительно имело отношение к коллективному формату в сфере гарантий безопасности, пояснил Лавров, отметив, что сегодня это всё оказалось "перечеркнуто".
В Абу-Даби 4 и 5 февраля состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Депутат Госдумы назвал лучшую гарантию безопасности для Украины
11 февраля, 00:41
 
